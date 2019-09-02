Водородный трамвай в Петербурге начнут испытывать в сентябре

Горэлектротранс начнет испытывать действующий макет трамвая на водородных топливных элементах в сентябре. Строить его начали в июле.

Как рассказали на предприятии «Фонтанке» 2 сентября, кататься машина будет по ночам. Речь идет об испытательной платформе для топливных элементов. О том, что ГЭТ приступил к реализации проекта в производственном депо трамвайного парка №1, сообщалось в июле, а саму идею презентовали еще в 2016 году на форуме SmartTransport. Демонстрировали технический облик трамвая и на выставке в 2017-м.

В октябре того же года подобная техника вышла на линию в Китае.

Разработкой занимается ФГУП «Крыловский государственный научный центр», а в качестве платформы взят вагон модели ЛМ-68М. «Главная задача, которую ставят перед собой разработчики из CПб ГУП "Горэлектротранс" и ЦНИИ СЭТ, – показать целесообразность и перспективность применения на городском электротранспорте энергоустановок на водородных топливных элементах», – сообщают в ГЭТ.

Трамвай ездит без контактной сети, а выработка электроэнергии будет осуществляется электрохимическим генератором с использованием водорода и окружающего воздуха. Сам водород содержится в баллонах на борту макета. В случае успешного завершения ходовых испытаний макета планируется перейти к более масштабному проекту по созданию опытного образца «Трамвая ЭУТЭ», предназначенного для серийного строительства и использования, а также по созданию опытного образца заправочной водородной станции.