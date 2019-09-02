В Каире скоропостижно умер посол РФ в Египте

Российский посол в Египте Сергей Кирпиченко умер в Каире. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на ТАСС и Министерство иностранных дел России 2 сентября.

«Сегодня утром в каирской больнице скоропостижно скончался чрезвычайный и полномочный посол России в Египте Сергей Вадимович Кирпиченко», — передает агентство. Дипломат скончался в возрасте 68 лет.

Кирпиченко родился в семье советского разведчика генерал-лейтенанта Вадима Кирпиченко и востоковеда Валерии Кирпиченко. После окончания МГИМО работал в МИД, был российским послом в ОАЭ, Ливии, Сирии. С 2011 года представлял Москву в Египте.