Сразить наповал. В День знаний петербургские школьники смотрели, как задерживает ОМОН

Незаурядно подошли к празднованию начала учебного года в администрации школы Приморского района Петербурга. В роли аниматоров на торжественной линейке выступили росгвардейцы.

Фото оригинальной линейки «Фонтанке» 2 сентября прислал читатель. «Весёлая анимация» в лице бойцов ОМОНа, по его предположению, внесла оживление в торжество учеников гимназии №540.

«До конца сам не верю, все-таки город Санкт-Петербург, а не тундра, – удивляется он. – Все же до конца не верю, поэтому заранее прошу прощения, если фото не имеет отношения к школе №540 Приморского района, а если имеет, то очень жаль. Я, конечно, понимаю, что современные школьники могут вообще ничего не знать о Беслане, но тем, кто помнит, что было 15 лет назад, совсем не смешно».

Реклама



2 сентября 540-я гимназия проводила линейку на большой площади в ЦПКиО имени Кирова. Мероприятие было заявлено на 10 утра для 2–10-х классов. Самых старших и первоклашек праздник ждёт 3 сентября. По телефонам школы уточнили, что Росгвардию вроде бы звали, но организацией занималась замдиректора по учебно-воспитательной работе. Застать её в школе не удалось.

В ГУ Росгвардии по Петербургу и области подтвердили, что действительно поучаствовали сегодня в школьном празднике на Елагином острове. Перед учениками бойцы показательно задерживали нарушителей, о выступлении попросило школьное руководство.

Из других учебных заведений города на 2 сентября сотрудников не ангажировали, хотя в День знаний росгвардейцы были востребованы не только в Петербурге. В Кузбассе в лицее №74 офицер СОБР нёс на плечах первоклашку, в Чите спецназовцы учили детей разборке-сборке пистолета Макарова и автомата Калашникова, а экипаж группы задержания вневедомственной охраны предлагал примерить обмундирование.