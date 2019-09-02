Как провести время после линейки. На Дальневосточном школьники занялись машиной

Кадр из видео в vk.com/spb_today_unpublished

Первый учебный день в Весёлом Посёлке прошёл активно.

На Дальневосточном проспекте, 69, подростки после школьной линейки отправились гулять и на пустыре, где припаркованы машины, выместили на стоящем автомобиле своё недовольство (вероятно, началом учебного года, вряд ли их смутила парковка). Видеозапись их «подвига» появилась днём 2 сентября в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Неизданное» «ВКонтакте».

На роликах видно, что автомобиль обшаривают и бьют, похоже, камнем. В компании в основном мальчишки, но есть и девочка.