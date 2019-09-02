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02.09.2019 14:30
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Детский сад в «Английской миле» сдан в эксплуатацию

Детский сад в «Английской миле» сдан в эксплуатацию

Glorax Development

Компания Glorax Development получила разрешение на ввод в эксплуатацию дошкольного учреждения на 95 мест, построенного в рамках второй очереди жилого комплекса «Английская миля» на Петергофском шоссе.

В двухэтажном здании общей площадью 2638,8 кв. м есть плавательный бассейн, универсальный зал для музыкальных и спортивных занятий, помещения для развивающих кружков и секций, методический кабинет. Детский сад находится между двумя домами второй очереди проекта. В ближайшее время социальный объект будет передан на баланс города и начнет работу.

Жилой комплекс комфорт-класса «Английская миля» расположен в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Реализация проекта осуществляется поэтапно. Первая и вторая очереди уже заселены, третья строится. Комплекс будет обеспечен необходимой инфраструктурой – в третьей очереди возводится еще один детский сад, также будет построена школа на 550 мест. На первых этажах домов располагаются коммерческие помещения, где для жителей открылись кофейни, супермаркеты, аптеки, салоны красоты, туристические агентства и другие предприятия сервиса и услуг.

Среди преимуществ жилого комплекса «Английская миля» – авторская архитектура, благоустроенная территория, наличие подземного паркинга, широкие возможности для спорта и отдыха – рядом находится несколько крупных зеленых зон и Финский залив. Общая площадь проекта составляет более 220 000 кв. м.

Справка о компании Glorax Development

ЖК «Английская миля» – застройщик ООО "БАЛТПРОДКОМ", проектная декларация на сайте http://en-mile.ru/documents

 

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