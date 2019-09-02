На Просвещения сбили пешехода. На Солидарности водитель познакомился «с уже теперь хромым» мотоциклистом

С началом учебного года водителям стоит быть особенно внимательными на дорогах. В Выборгском районе Петербурга днем 2 сентября под колеса автомобиля угодил пешеход. Вероятно, подросток, отмечает очевидец.

Как сообщает читатель «Фонтанки», около 12:40 на перекрестке проспекта Просвещения с проспектом Художников автомобиль сбил пешехода на вид лет 12 – 14. На фото видно, что пострадавший лежит рядом с регулируемым пешеходным переходом, вероятно, наезд произошел как раз на «зебре».

На место ДТП быстро прибыли полицейские и медики, пострадавшего увезли на скорой, пишет очевидица. Информация о произошедшем уточняется.

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А утром в Невском районе города сбили мотоциклиста. Как сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на пересечении проспекта Солидарности и улицы Кржижановского столкнулись автомобиль Mitsubishi и мотоцикл.

«Водитель «Митсубиши» знакомится с уже теперь хромым водителем мотоцикла», – комментирует очевидец Алексей. «Проезжала мимо, была скорая, кого-то укладывали на носилки», – добавляет Nadi.

В прошедшие выходные в Петербурге тоже доставалось и пешеходам, и мотоциклистам. На улице Маршала Казакова 31 августа столкнулись каршеринг и «Лада», и последняя от удара вылетела на тротуар, задев женщину с коляской. По такой же схеме на следующий день пострадали две женщины-пешехода на Парнасе. Сообщали и о нескольких мото-ДТП, самое серьезное из которых произошло на перекрестке Рижского и Старопетергофского проспектов. В столкновении с такси байкер получил тяжелые травмы.