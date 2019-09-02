Старт продаж квартир в зеленом квартале «Цветного города»

ПАО «Группа ЛСР»

«Группа ЛСР» пополнила предложение в жилом комплексе «Цветной город». Стартовали продажи в доме №1 квартала №19, который расположен ближе всего к зеленым зонам и реке Охте.

В этом доме – 264 квартиры площадью от 35 до 54 кв. м. Минимальная стоимость квадратного метра – от 74 тыс. рублей. Плановый срок сдачи дома в эксплуатацию – IV квартал 2020 года.

В новом доме преобладают двухкомнатные квартиры формата «евро», также можно найти классические одно- и двухкомнатные планировочные варианты. Все они отличаются эргономичностью: площадь кухонь не менее 10 кв. м, а в компактных прихожих предусмотрено место под шкаф. Кроме того, в каждой квартире есть лоджия.

Квартал №19 жилого комплекса «Цветной город» – это 22 дома переменной этажности, строящиеся вдоль живописного леса и реки Охты. Здесь есть семейные дома, и такими их делает не только квартирография (в квартале отсутствуют студии), но и комплекс продуманных решений. Например, удобный вход в парадную на уровне земли и колясочные на первых этажах.

Во дворах квартала №19 «Группа ЛСР» построит школу и два детских сада. Также на территории квартала появятся прогулочные зоны, спортивная и детская площадки с атравматическим покрытием, велопарковки и велодорожки. Зону для спортивных игр разделят по возрастам ради удобства юных жителей. Таким образом, тут будет создано все для комфортного проживания больших и маленьких семей.

В квартале №19 запланировано строительство двух закрытых паркингов, также предусмотрена открытая гостевая парковка. Важно, что движение транспорта будет удалено на максимально возможное расстояние от пешеходных зон.

«Цветной город» – грандиозный проект «Группы ЛСР» в Санкт-Петербурге площадью более 2 млн кв. м. Этот проект – продолжение новой застройки Красногвардейского района, начало которой положено жилым комплексом «Новая Охта». Концепция развития «Цветного города» включает в себя создание полноценной социально-бытовой инфраструктуры: здесь появятся 10 школ, 16 детских садов, 4 поликлиники и больница.

Ближайшая станция метро «Гражданский проспект» расположена в 15 минутах езды на транспорте. Удобная развязка с КАД обеспечивает быстрый путь в другие районы или за город. Перспективное продолжение Северного проспекта позволит добраться до основных транспортных магистралей правобережной части Петербурга. Кратчайший путь от ЖК до центра города будет пролегать по Пискаревскому проспекту.

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР»

Жилой комплекс «Цветной город» – застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», проектная декларация на сайте http://www.lsr.ru/spb/zhilye-kompleksy/tsvetnoy-gorod/documents/