Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+24°C
/ Завтра: +17
$ 66.62р
73.17р
15:19 02.09.2019
Расширенный поиск

Строительство
Публикуется на правах рекламы
02.09.2019 14:14
Печать

Старт продаж квартир в зеленом квартале «Цветного города»

Старт продаж квартир в зеленом квартале «Цветного города»

ПАО «Группа ЛСР»

«Группа ЛСР» пополнила предложение в жилом комплексе «Цветной город». Стартовали продажи в доме №1 квартала №19, который расположен ближе всего к зеленым зонам и реке Охте.

В этом доме – 264 квартиры площадью от 35 до 54 кв. м. Минимальная стоимость квадратного метра – от 74 тыс. рублей. Плановый срок сдачи дома в эксплуатацию – IV квартал 2020 года.

В новом доме преобладают двухкомнатные квартиры формата «евро», также можно найти классические одно- и двухкомнатные планировочные варианты. Все они отличаются эргономичностью: площадь кухонь не менее 10 кв. м, а в компактных прихожих предусмотрено место под шкаф. Кроме того, в каждой квартире есть лоджия.

Квартал №19 жилого комплекса «Цветной город» – это 22 дома переменной этажности, строящиеся вдоль живописного леса и реки Охты. Здесь есть семейные дома, и такими их делает не только квартирография (в квартале отсутствуют студии), но и комплекс продуманных решений. Например, удобный вход в парадную на уровне земли и колясочные на первых этажах. 

Во дворах квартала №19 «Группа ЛСР» построит школу и два детских сада. Также на территории квартала появятся прогулочные зоны, спортивная и детская площадки с атравматическим покрытием, велопарковки и велодорожки. Зону для спортивных игр разделят по возрастам ради удобства юных жителей. Таким образом, тут будет создано все для комфортного проживания больших и маленьких семей.

В квартале №19 запланировано строительство двух закрытых паркингов, также предусмотрена открытая гостевая парковка. Важно, что движение транспорта будет удалено на максимально возможное расстояние от пешеходных зон. 

«Цветной город» – грандиозный проект «Группы ЛСР» в Санкт-Петербурге площадью более 2 млн кв. м. Этот проект – продолжение новой застройки Красногвардейского района, начало которой положено жилым комплексом «Новая Охта». Концепция развития «Цветного города» включает в себя создание полноценной социально-бытовой инфраструктуры: здесь появятся 10 школ, 16 детских садов, 4 поликлиники и больница.

Ближайшая станция метро «Гражданский проспект» расположена в 15 минутах езды на транспорте. Удобная развязка с КАД обеспечивает быстрый путь в другие районы или за город. Перспективное продолжение Северного проспекта позволит добраться до основных транспортных магистралей правобережной части Петербурга. Кратчайший путь от ЖК до центра города будет пролегать по Пискаревскому проспекту. 

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР» 

Жилой комплекс «Цветной город» – застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», проектная декларация на сайте http://www.lsr.ru/spb/zhilye-kompleksy/tsvetnoy-gorod/documents/

 

Разместить "Новость компании" онлайн

Новости компаний
Glorax Development
02.09.2019 14:30

Детский сад в «Английской миле» сдан в эксплуатацию

Компания Glorax Development получила разрешение на ввод в эксплуатацию дошкольного учреждения на 95 мест, построенного в рамках второй очереди жилого комплекса «Английская миля» на Петергофском шоссе.
ПАО «Группа ЛСР»
02.09.2019 14:14

Старт продаж квартир в зеленом квартале «Цветного города»

«Группа ЛСР» пополнила предложение в жилом комплексе «Цветной город». Стартовали продажи в доме №1 квартала №19, который расположен ближе всего к зеленым зонам и реке Охте.
Setl Group
02.09.2019 12:54

Губернатор Ленобласти открыл два детских сада в ЖК «GreenЛандия»

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 2 сентября принял участие в торжественной церемонии открытия двух детских садов в ЖК «GreenЛандия» в Мурино. Садики по адресу Графская ул., 8 и 12 к. 2 построил и оборудовал холдинг Setl Group.
Setl Group
02.09.2019 11:44

В ЖК «Полюстрово Парк» открылась новая школа

Для 825 ребят из Калининского района учебный год начался в новой современной школе, построенной холдингом Setl Group во дворе ЖК «Полюстрово Парк».
Группа ЦДС
02.09.2019 11:13

Начал работу детский сад в жилом комплексе ЦДС «Приневский»

Государственный детский сад на 180 мест открылся в Невском районе Санкт-Петербурга, в жилом комплексе ЦДС «Приневский».
предоставлено компанией АО "Концерн Энерготехнологии"
31.08.2019 10:00

Центр мебели и интерьера «Кубатура» стал издателем журнала «Интерьер&Дизайн»

C удовольствием представляем жителям Санкт-Петербурга новый интерьерный журнал.
ГК "КВС"
31.08.2019 10:00

ГК «КВС» организует детскую экскурсию в пожарную часть ЖК «Ясно.Янино»

ГК «КВС» приглашает жителей Санкт-Петербурга и Ленобласти на познавательную экскурсию (0+) в недавно открывшуюся пожарную часть в микрорайоне «Ясно.Янино».
LEGENDA Intelligent Development
30.08.2019 17:22

Двор «LEGENDA Дальневосточного»: гармония функциональных зон в стилистике японского сада

Название проспекта «LEGENDA Дальневосточного» от компании LEGENDA Intelligent Development изначально определило дальневосточную стилистику всего проекта, где особенное внимание уделялось натуральным природным оттенкам и материалам.
Setl Group
30.08.2019 17:03

«Петербургская Недвижимость» вывела в продажу большие квартиры в Приморском районе

Компания предлагает покупателям новые семейные квартиры в корпусе №9 квартала «Чистое небо». Стоимость — от 4,6 млн рублей, площадь — до 85 кв. метров.
ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»
30.08.2019 14:23

Цены на стройматериалы продолжают расти

В 2018 году на рынке стройматериалов произошел резкий скачок цен. Некоторые позиции (например, песчано-гравийная смесь) "подпрыгнули" почти на 20 %, меньше подорожали ЖБИ и известь.
ПАО МКБ
30.08.2019 12:40

МКБ предложил предпринимателям бесплатное расчетно-кассовое обслуживание

С 1 сентября 2019 года юрлица и индивидуальные предприниматели, подключившие в Московском кредитном банке (МКБ) пакет расчетно-кассового обслуживания (РКО) «Оптимальный», получат бесплатное обслуживание на три месяца.
Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»
30.08.2019 12:04

В 6-й очереди «Нового Оккервиля» завершается монтаж детских площадок

В последней 6-й очереди жилого комплекса «Новый Оккервиль» компании «Отделстрой» завершается обустройство детских игровых площадок.