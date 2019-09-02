Страшное ДТП на «Дону» попало на видео: падающая фура подхватывает «Берлинго» и летит на вас

Четыре человека погибли в результате лобового столкновения на автодороге М-4 «Дон» в Павловском районе Воронежской области.

Как сообщает 2 сентября областное ГУ МВД, ДТП произошло накануне около 19 часов на 688-м километре трассы. На записи регистратора хорошо видно двух участников, но на самом деле их было четыре.

По предварительной версии, 57-летний воронежец на «Ниссане Ноуте» выехал на встречную полосу, где врезался в МАЗ под управлением 57-летнего жителя Белоруссии. От удара многотонную фуру вынесло на встречку, где она столкнулась с автомобилями «Ситроен Берлинго» (за рулём был 53-летний житель Владимирской области) и «Опелем Инсигнией» (водитель – 53-летний житель Подмосковья).

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На месте скончались водитель автомобиля «Ниссан», а также водитель «Ситроена» и его пассажиры: 53-летняя женщина и 15-летний подросток. Ранены 10-летний мальчик из «Ниссана» и водитель фуры. Водитель и пассажиры «Опеля» не пострадали.

Следственный отдел ОМВД России по Павловскому району возбудил уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств). Допрашиваются свидетели, назначен ряд судебных экспертиз, в качестве вещественного доказательства приобщена видеозапись с карты памяти видеорегистратора.

За 1 сентября в Воронежской области зарегистрировано 108 ДТП, в том числе 62 в областном центре и 14 на федеральных трассах. В девяти ДТП травмы получили 17 человек, пять человек погибли.