Президент Молдавии прибыл в Москву

Президент Молдавии Игорь Додон прибыл в Москву с однодневным рабочим визитом. Об этом Додон написал на своей странице в Twitter 2 сентября.

Он отметил, что в рамках визита провел встречу с вице-премьером России, специальным представителем президента России по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией Дмитрием Козаком.

В рамках рабочего визита в Российскую Федерацию провёл встречу с Дмитрием Николаевичем Козаком, вице-премьером Правительства РФ, специальным представителем Президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с РМhttps://t.co/mBVREHt12z pic.twitter.com/MigxBvz5u9 — Dodon Igor (@dodon_igor) 2. September 2019

Додон добавил, что он также проведет встречу с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером.