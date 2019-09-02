На Седова эвакуируют торговый центр. Персонал «Эврики» предупреждают о пожаре

Пожарная тревога парализовала работу торгово-офисного центра в Невском районе Петербурга днём 2 сентября. Высыпавшие на улицу сотрудники и посетители наблюдают за дымящейся крышей.

Об эвакуации ТЦ «Эврика» на улице Седова, 11, около двух часов после полудня сообщили в соцсетях. В одном из магазинов «Фонтанке» подтвердили, что в экстренном порядке освобождают помещения.

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«Охрана говорит, что тревога не учебная, горит что-то в левом крыле», – рассказали в «Розовом кролике».

Очевидцы насчитали порядка восьми расчётов, слабый дым разглядели поднимающимся то ли от крыши, то ли от последнего этажа. В городском МЧС уточнили, что на 11-м этаже здания произошло возгорание в серверной комнате на площади 4 квадратных метра. К половине третьего дня пожар локализован.

В здании на Седова, 11, под торговлю отведены первые три этажа. Ещё на семи располагается бизнес-центр.