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Происшествия
02.09.2019 14:12
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Спасаемый лучшими адвокатами Петербурга решил справиться сам и в суд не пошел. Где он, никто не знает

Стараниями десятков адвокатов отпущенный под домашний арест Павел Зломнов прогулкой в неизвестном направлении испортил настроение родственникам и судье, который был готов начать процесс по делу об оскорблении представителя власти, незаконной продаже оружия и оправдании терроризма. Подсудимый исчез. 

О том, что Зломнов сбежал, 2 сентября сообщает издание 47News со ссылкой на отца и адвоката подсудимого Андрея Зломнова. Процесс по его делу начался 26 августа, но водителя автопарка «Смольнинский» в здании Ленинградского окружного военного суда так и не дождались. Не нашелся он и на следующий день, судье осталось только в очередной раз поменять меру пресечения и фигуранта арестовать, правда заочно. Местонахождение 37-летнего водителя никому не известно. 

Зломнов попал под уголовное преследование в январе прошлого года, когда его уличили в перепродаже сигнальных пистолетов, купленных на рынке. Якобы показания на него были даны под давлением на другого фигуранта. Самого Зломнова, утверждали его адвокаты, также пытали. Через год его практически выпустили под подписку, но выяснилось, что в изоляторе он проявил тягу к поэзии и декламировал стихи. Посвящены они были молодому человеку, который устроил самоподрыв в здании ФСБ в Архангельске. Так он заработал «террористическую» статью, а чуть позже и оскорбительную – якобы нелестное от него услышал сотрудник СИЗО. 

Как ранее писала «Фонтанка», привлечь за излишнюю разговорчивость суд пытался отца и брата Зломновых, адвокаты якобы оскорбили сотрудника ФСБ, который допрашивал водителя по делу о продаже оружия. Сам факт возбуждения дела в суде оспаривал с десяток коллег из окружения семьи. 

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