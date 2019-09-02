Руководство Финляндии хочет знать больше о финских жертвах сталинских репрессий

Президент и премьер-министр Финляндии считают, что необходимо провести масштабное исследование о судьбах финнов, погибших в 1930-х годах в СССР, пишет издание Helsingin Sanomat.

О финских жертвах сталинских репрессий известно мало. По оценкам историка Йоуко Вахтела, в сталинских чистках могло погибнуть до 20 тыс. финнов – эта цифра почти равна жертвам Зимней войны и количеству убитых красных в гражданской войне 1918 года.

Как заявил президент Финляндии Саули Ниинистё в ответ на обращение журналиста HS Унто Хямяляйнена, у Национального архива имеется много материалов по этой теме и нужно ей заняться.

"Действительно, в истории Финляндии имеется определенный пробел. Перед Национальным архивом стоит серьезная задача", – заявил Ниинистё. В Национальном архиве тут же подчеркнули, что для исследования потребуется время и финансирование.

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Премьер Антти Ринне, в свою очередь, также подчеркнул, что важно пролить свет на этот период истории, но финансирование не обещал, отметив лишь, что вопрос о выделении средств будет изучен. Руководство страны готово предоставить свою политическую помощь учёным для получения информации из России, но только когда будет видно, как продвигается исследование.

Финляндия трепетно относится к своей истории, в том числе к самым тёмным её странциам. Так, недавно были опубликованы результаты заказанного государством исследования о роли финских эсэсовцев в холокосте.