Кольца и петли. В Смольном показали новую версию «открытого метро» с заходом в Пулково и привязали ВСМ к вокзалу

В концепцию развития железнодорожной системы Петербурга упаковали ранее заявленные маршруты с новыми деталями. В Пулково заскочат по дороге из Ломоносова, для этого могут прокопать тоннель.

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"/Архив

Основная идея концепции, насколько можно судить, — развить пассажирское железнодорожное движение внутри города и одновременно разгрузить его от «товарняков». Главный инструмент — полукольца. Два пассажирских маршрута на протяжении длительного участка совпадают: из Ораниенбаума электрички едут вдоль залива, но у Сосновой Поляны одна из трасс отходит на юг, чтобы петлей зацепить Пулково. Воссоединяются они недалеко от Ленинского проспекта и дальше единодушно катятся через «Броневую» и «Волковскую», через Неву к «Ладожской». Дальше — на север, чтобы уже радикально разойтись у Пискаревки: один маршрут полетит дальше через Девяткино к Токсово, другой завернет на запад и через «Лесную», «Старую деревню», Лисий Нос и Сестрорецк дотянется до Белоострова.

Таким образом, белоостровский маршрут окажется значительно длиннее токсовского: 110 км против 73 км, время в пути — 2 часа 18 минут против 1 часа 32 минут. На большей трассе будет 38 остановок, на короткой — 29, при этом запланировано 8 и 6 пересадок на метро, соответственно. Всего будет построено 9 новых пересадочных узлов.

Нетрудно заметить, что эта трассировка по большей части совпадает с концепцией кольцевого наземного метро, которую не один год разрабатывали в Смольном с привлечением «ЛСР-Строй». Как и сейчас, речь тогда шла об использовании старых путей и существующих полос отвода. Крайней точкой на севере называлось Юнтолово, а кольцо, которому не давало сомкнуться море, включало 24 станции. Пассажиропоток обозначали в 170 тысяч человек в сутки. Интервал движения поездов ориентировочно называли 5—15 минут; в новом проекте РЖД называются все те же 10 минут в час-пик. Как сообщает Смольный, задача «городских электричек» — обеспечить интермодальное сообщение между городом и Пулково, транспортную доступность Сестрорецкого направления и «Лахта Центра», а также курортных зон и исторических достопримечательностей региона.

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В общих чертах проект был известен и ранее: он входит в число транспортных строек, на которые Смольный просит денег у федерального центра, называется сумма в 170 млрд рублей. «Авторы идут по пути пока не реализованных, но запущенных московских центральных диаметров, это должно выстрелить, если не останется предвыборными обещаниями, — говорит Владимир Валдин, эксперт Ассоциации транспортных инженеров. — Есть коридоры, которые используются плохо, и если там будет нормальный городской такт, это поедет. Получается, как в фильме: "тот, кто нам мешает, тот нам поможет". Сейчас железнодорожные пути разрывают город из-за нехватки путепроводов и играют очень маленькую роль во внутригородском пассажирском движении. А теперь они превращают свою инфраструктуру в позитив, тем более что предпосылки для пассажиропотока есть».

С ним не согласен Иван Вергазов, эксперт сообщества проектировщиков транспорта «Рурбан». По его словам, петербургские организации к существенной части разработки не допускались. «Я вижу недальновидный документ, за исключением очевидных вещей вроде использования северного полукольца Броневая—Ланская для внутригородских перевозок, — говорит он. — Совершенно непонятна необходимость такта в 10 минут на участке Сосновая Поляна — Ломоносов. Там просто нет столько народу. Также совершенно не задействованы подъездные пути». По его мнению, куда полезнее маршрута Сестрорецк — Пулково — Ломоносов был бы Сестрорецк — Пулково — Гатчина. «Гатчина вообще "столица" области, крупный город, — напоминает Вергазов. — Плюс не забываем про Сиверский, который прямо за Гатчиной, а связь аэропортов одной линией — самое то. Плюс аэропорт Левашово, он вообще забыт. А так мы получили очередной мёртвый документ. Сейчас сразу надо уже начинать корректировку этой программы».

Разошлись эксперты и в части наиболее интригующего элемента маршрута – «петли» к Пулково. Владимир Валдин приветствует вкрапление «аэропортовой» части в регулярную трассировку: «То, что отказались от бредовой идеи с аэроэкспрессом и сделали просто отклонение от основного хода, очень правильно: мы вместо межтерминального транспорта создаем общегородской». Напомним, многолетняя эпопея с аэроэкспрессом от Витебского (а ранее от Балтийского) вокзала в Пулково уперлась в тупик минувшей зимой, когда конкурс на концессию был отменен.

Иван Вергазов, напротив, считает, что заход в Пулково сделан по самому худшему из технологически возможных вариантов. «С дикой петлёй и невозможными задержками в движении тактовых поездов, — говорит он. — Во всём цивилизованном мире для организации малого интервала на центральном участке на нём объединяют разные маршруты. У нас же свой путь. И вместо логичного разветвления маршрутов по концам, мы получили огромный участок дублирования с непонятной и неудобной петлёй в Пулково».

На рабочих совещаниях обсуждается вариант с тоннелем, чтобы поезда могли миновать территорию аэропорта, говорят собеседники «Фонтанки» в Смольном.

Помимо возрождения идеи «открытого метро» — на этот раз в двух лицах, — пассажирская концепция РЖД предусматривает организацию тактового движения и его увеличение на некоторых маршрутах: с Финляндского вокзала до Мельничного Ручья и до Выборга, с Витебского — до Павловска, с Балтийского — до Гатчины, с Московского — до Тосно. То же самое относится к линии Сертолово — Левашово, которая тоже ранее заявлялась в числе приоритетов Смольного: на реконструкцию под «Ласточки» предполагается потратить 4,5 млрд рублей.

В этот же этап концепции упакованы еще два грузовых направления, о которых ранее рассказывала «Фонтанка». Один из них — это строительство юго-западного обхода от Мги до Бронки, возможности которого сильно опережают потребности порта. Второй — северо-восточный обход от Орехово до Павлово-на-Неве; предположительно сюда переориентируют грузы, которые сейчас идут через Петербург мимо Ржевки. Судя по слайдам, Петербург сумел убедить РЖД вынести маршрут за пределы городской застройки.

Еще один мега-проект, высокоскоростная магистраль Санкт-Петербург — Москва, в концепции Российских железных дорог обрел якорь в виде терминала на Московском вокзале. Замороженный проект вернулся к жизни по слову президента, стоимость строительства в правительстве оценивают примерно в полтора триллиона рублей. Самой сложной частью вице-премьер Максим Акимов называл заходы в города, и вот здесь у экспертов к проекту есть вопросы. Далеко не всем пассажирам надо именно в центр города. «ВСМ должна иметь несколько остановок, одна из них обязательно в Пулково, — считает Вергазов. — Люди должны из скоростного поезда попасть как можно ближе к точке назначения — это аэропорт, гостиницы по периферии центра, это юг и север города. Нигде там в итоге нет ВСМ, есть только абстрактный новый вокзал на "Волковской". Если человек проехал 650 км за 2,5 часа, а потом с дикими проблемами по нашему метро едет 1,5 часа до места назначения — это психологически некомфортно для него. А если он за 3 часа доехал до нужного района и потом за 30 минут подскочил до нужной точки — экономия всего полчаса, но психологически это воспринимается пассажиром гораздо позитивнее».

Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»