Не сошлись характерами. Поклонская снова свободна после года брака

Продлившийся около года семейный союз депутата Государственной думы Натальи Поклонской с экс-главой аппарата уполномоченного по правам человека Иваном Соловьевым распался.

«Произошли радикальные перемены [в личной жизни], о которых даже никто не догадывается… Это будет тайной до момента предъявления декларации», – заявила на прошлой неделе экс-прокурор Крыма.

Тогда же она заверила, что не будет комментировать, что же случилось. При этом ее избранник – экс-глава аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев – не стал хранить молчание.

«Два лидера в одной семье — гремучая смесь, которая вряд ли когда-либо могла устаканиться. Один красивый, другой очень красивый. Один умный, другой очень умный. Один целеустремленный, другой очень сильно целеустремленный. Конечно, самая превосходная степень здесь относится к даме», – рассказал Соловьев РИА «Новости» 2 сентября.

При этом 48-летний избранник Поклонской посетовал на то, что в современном мире «на первый план как политической, так и семейной жизни выходят безжалостные реалии в виде прагматизма, рационализма, карьеризма, артистизма, готовности с легкостью предать все и в первую очередь самого себя».