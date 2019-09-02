Не сошлись характерами. Поклонская снова свободна после года брака
Продлившийся около года семейный союз депутата Государственной думы Натальи Поклонской с экс-главой аппарата уполномоченного по правам человека Иваном Соловьевым распался.
«Произошли радикальные перемены [в личной жизни], о которых даже никто не догадывается… Это будет тайной до момента предъявления декларации», – заявила на прошлой неделе экс-прокурор Крыма.
Тогда же она заверила, что не будет комментировать, что же случилось. При этом ее избранник – экс-глава аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев – не стал хранить молчание.
«Два лидера в одной семье — гремучая смесь, которая вряд ли когда-либо могла устаканиться. Один красивый, другой очень красивый. Один умный, другой очень умный. Один целеустремленный, другой очень сильно целеустремленный. Конечно, самая превосходная степень здесь относится к даме», – рассказал Соловьев РИА «Новости» 2 сентября.
При этом 48-летний избранник Поклонской посетовал на то, что в современном мире «на первый план как политической, так и семейной жизни выходят безжалостные реалии в виде прагматизма, рационализма, карьеризма, артистизма, готовности с легкостью предать все и в первую очередь самого себя».
Справка:
В 2014 году 34-летняя Поклонская стала прокурором Республики Крым, который вошел в состав России. Тогда же она получила паспорт гражданина РФ. В 2016 году «Единая Россия» решила включить прокурора в свой предвыборный список на выборах в Госдуму РФ. На посту депутата Наталья Владимировна отметилась тем, что отправила запрос в прокуратуру о фильме «Матильда» и тем, что единственная из единороссов проголосовала против проекта пенсионной реформы в первом чтении.
Интерес к личной жизни депутата из Крыма возник после запроса партии «Яблоко»: оппозиционеры настаивали, что бывший прокурор полуострова не указала в своей декларации сведения о доходах мужа и об автомобиле. Позже Наталья Поклонская сама рассказала о разрыве с мужчиной, с которым собиралась связать свою жизнь и которого в прессе называла мужем. В августе прошлого года СМИ сообщили о крымской свадьбе Поклонской и Соловьева.