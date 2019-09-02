«Зенит» подпишет контракт с воспитанником ЦСКА

Футбольный клуб «Зенит» договорился о трансфере защитника «Витесса» (Голландия) и сборной России Вячеслава Караваева. Как сообщает «Чемпионат.com», о сделке будет объявлено в понедельник, 2 сентября.

Ожидается, что Караваев подпишет с сине-бело-голубыми контракт на 4 года.

Караваев — воспитанник ЦСКА. Выступал в чешских клубах «Дукла», «Яблонец» и пражская «Спарта». В январе 2018-го перешел в «Витесс», подписав контракт до лета 2021 года. В минувшем сезоне на клубном уровне футболист провел 45 матчей. На его счету 1 забитый мяч и 8 результативных передач.

Кроме того, сыграл 20 матчей за молодежную сборную, в которых забил 1 гол.