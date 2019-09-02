Цена жизни Миши – 32 миллиона

У Миши хроническая гранулематозная болезнь. За 8 лет он не раз находился на грани жизни и смерти. Мальчику уже была проведена трансплантация костного мозга, но донорские клетки не прижились. Сейчас, чтобы спасти жизнь, ему необходимо провести повторное ТКМ. Помочь могут швейцарские медики. Только стоимость лечения колоссальная – более 32 млн рублей.

Благотворительный фонд «Алёша» просит помочь в сборе средств на трансплантацию костного мозга.

Миша Лихота, 8 лет.

Первичный иммунодефицит, хроническая гранулематозная болезнь.

Спасёт срочная трансплантация костного мозга.

Стоимость 35 600 250 руб. Собрано 6 538 840 руб. Не хватает 29 061 410 руб.

Проблемы со здоровьем у Миши были с самого рождения: сразу после выписки у него началась рвота, ребёнок не мог нормально спать. Так продолжалось 4 месяца. Педиатр предлагал симптоматическое лечение, которое улучшало состояние мальчика лишь на время. В 6 месяцев у Миши поднялась высокая температура и воспалились лимфоузлы. Жар удалось снять антибиотиками. В 10 месяцев, когда начали резаться зубы, вновь поднялась температура, увеличился живот. Лекарства почти не помогали. Когда Миша стал задыхаться и побледнел, его срочно госпитализировали.

Только в реанимации врачи выяснили, что у ребёнка гемоглобин ниже нормы почти в два раза, а в брюшной полости скопилась жидкость и сдавила все органы. Малышу провели срочную операцию. Медики поставили диагноз – острый лейкоз. Позже выяснится, что диагноз был ошибочным.

До 1,5 лет Миша с мамой скитались по больницам, лечась то от одной, то от другой болезни, пока не оказался в Москве. Столичные врачи назвали истинную причину проблем со здоровьем – первичный иммунодефицит, хроническая гранулематозная болезнь. Это тяжёлое генетическое заболевание, связанное с дефектом фагоцитов (клеток иммунной системы, которые защищают организм путем поглощения (фагоцитоза) вредных чужеродных частиц, бактерий, а также мертвых или погибающих клеток), из-за которого снижается их антимикробная активность (фагоциты способны захватить патоген (чужеродные клетки), но не могут расщепить и убить их внутри себя). С этого момента началось настоящее лечение.

Медикам удалось стабилизировать состояние ребёнка и зашла речь о трансплантации. В России для Миши нашли неродственного донора. Но и сама процедура, и реабилитации после проходили крайне тяжело. Но со временем мальчик стал восстанавливаться. У родителей появилась надежда на выздоровление сына.

Однако через полгода началась реакция «трансплантат против хозяина», справиться с которой не удалось. Более того, у Миши появился ещё один диагноз: аутоиммунная гемолитическая анемия – собственные клетки мальчика начали разрушать эритроциты, гемоглобин упал до невозможно низких показателей, наступило кислородное голодание и сильная интоксикация в организме. Речь шла уже не просто о лечении, а о спасении жизни.

Родители обратились в Детский университетский госпиталь Цюриха, где большой опыт лечения хронической гранулематозной болезни. Швейцарские врачи стабилизировали состояние Миши.

Но за счёт подобранной терапии удалось лишь выиграть время. Мальчику нужно повторное ТКМ. В госпитале готовы провести дальнейшее лечение Миши. Однако счёт был выставлен колоссальный – более 32 миллионов рублей.

Во время лечения в Швейцарии семью Миши постиг ещё один удар – внезапно от сердечного приступа умер папа. Мама осталась одна с двумя детьми. Чтобы спасти Мишу она вынуждена обратиться за помощью к неравнодушным людям, самой ей такую сумму никогда не собрать. На данный момент благодаря фонду «Алёша» удалось собрать чуть более 6,5 миллионов.

О том, как помочь Мише, можно узнать на его странице на сайте БФ «Алёша».