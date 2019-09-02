Автомобили ломали мотоциклистов в Петербурге. На Тамбасова сбили два байка разом

За минувшие выходные в Петербурге произошли три серьезные аварии с мотоциклистами и автомобилями. Еще один байкер упал с мотоцикла и спустя несколько дней попал в реанимацию.

Первое ДТП произошло на Арсенальной набережной в 12:11 в субботу, 31 августа. Как сообщают на сайте «Мотобратан», мужчина на мотоцикле на Honda, по предварительной информации, «в колее словил скользяк» и улетел в автомобиль Skoda. По данным портала, байкер сломал руку.

Затем около 15:50 на улице Тамбасова автомобилист сбил сразу двух байкеров. Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Олег, пожилой водитель автомобиля, выезжая из двора у дома 7 по улице Тамбасова, «просто поехал поперек дороги», не пропустив два мотоцикла.

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По его словам, один из мотоциклистов получил перелом кисти и ноги, «но экип сработал», второй не пострадал.

Утром 1 сентября на пересечении Рижского и Старопетергофского проспектов столкнулись мотоцикл Harley-Davidson и такси Gett – легковой автомобиль Volkswagen. «По словам ГАИ, мотоциклист летел на красный свет», – сообщают в группе «Мотосолидарность».

«Мотоциклист ехал по Рижскому, я за такси сразу. Скорую вызвала, дождалась ее, погрузили мотоциклиста. В 7:15 произошло столкновение», – поделилась подробностями в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидица Катерина.

«Спасибо Екатерине! За рулём был я... Она всё правильно сделала, а пострадавшего не трогали, просто говорили», – добавляет водитель «Фольксвагена» Владимир. Он тоже пострадал: «С гипсом, но живой! Слава богу, ничего серьёзного...»

Мотоциклиста же госпитализировали в тяжелом состоянии. По информации «Фонтанки», 33-летний житель Приозерского района Ленобласти получил закрытую черепно-мозговую травмы, сотрясение, закрытый перелом таза, тупую травму живота, автотравму и травматический шок. Мужчину поместили в шоковую реанимацию.

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Также вечером 1 сентября в больницу из Колпино доставили пострадавшего в ДТП мотоциклиста, но сама авария произошла еще 29 августа. 35-летний петербуржец упал с мотоцикла, но где и когда точно, вспомнить не смог. Скорая увезла его с тупой травмой живота и закрытой черепно-мозговой. В тяжелом состоянии мужчину поместили в реанимацию. ГИБДД района ведет проверку.