Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+24°C
/ Завтра: +17
$ 66.62р
73.17р
15:17 02.09.2019
Расширенный поиск

Происшествия
02.09.2019 13:40
Печать

Автомобили ломали мотоциклистов в Петербурге. На Тамбасова сбили два байка разом

За минувшие выходные в Петербурге произошли три серьезные аварии с мотоциклистами и автомобилями. Еще один байкер упал с мотоцикла и спустя несколько дней попал в реанимацию.

Первое ДТП произошло на Арсенальной набережной в 12:11 в субботу, 31 августа. Как сообщают на сайте «Мотобратан», мужчина на мотоцикле на Honda, по предварительной информации, «в колее словил скользяк» и улетел в автомобиль Skoda. По данным портала, байкер сломал руку.

Автомобили ломали мотоциклистов в Петербурге. На Тамбасова сбили два байка разом

Затем около 15:50 на улице Тамбасова автомобилист сбил сразу двух байкеров. Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Олег, пожилой водитель автомобиля, выезжая из двора у дома 7 по улице Тамбасова, «просто поехал поперек дороги», не пропустив два мотоцикла.

Реклама

По его словам, один из мотоциклистов получил перелом кисти и ноги, «но экип сработал», второй не пострадал.

Автомобили ломали мотоциклистов в Петербурге. На Тамбасова сбили два байка разом

Утром 1 сентября на пересечении Рижского и Старопетергофского проспектов столкнулись мотоцикл Harley-Davidson и такси Gett – легковой автомобиль Volkswagen. «По словам ГАИ, мотоциклист летел на красный свет», – сообщают в группе «Мотосолидарность».

«Мотоциклист ехал по Рижскому, я за такси сразу. Скорую вызвала, дождалась ее, погрузили мотоциклиста. В 7:15 произошло столкновение», – поделилась подробностями в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидица Катерина.

«Спасибо Екатерине! За рулём был я... Она всё правильно сделала, а пострадавшего не трогали, просто говорили», – добавляет водитель «Фольксвагена» Владимир. Он тоже пострадал: «С гипсом, но живой! Слава богу, ничего серьёзного...»

Мотоциклиста же госпитализировали в тяжелом состоянии. По информации «Фонтанки», 33-летний житель Приозерского района Ленобласти получил закрытую черепно-мозговую травмы, сотрясение, закрытый перелом таза, тупую травму живота, автотравму и травматический шок. Мужчину поместили в шоковую реанимацию.

Автомобили ломали мотоциклистов в Петербурге. На Тамбасова сбили два байка разом

Реклама


Также вечером 1 сентября в больницу из Колпино доставили пострадавшего в ДТП мотоциклиста, но сама авария произошла еще 29 августа. 35-летний петербуржец упал с мотоцикла, но где и когда точно, вспомнить не смог. Скорая увезла его с тупой травмой живота и закрытой черепно-мозговой. В тяжелом состоянии мужчину поместили в реанимацию. ГИБДД района ведет проверку.

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
Glorax Development
02.09.2019 14:30

Детский сад в «Английской миле» сдан в эксплуатацию

Компания Glorax Development получила разрешение на ввод в эксплуатацию дошкольного учреждения на 95 мест, построенного в рамках второй очереди жилого комплекса «Английская миля» на Петергофском шоссе.
ПАО «Группа ЛСР»
02.09.2019 14:14

Старт продаж квартир в зеленом квартале «Цветного города»

«Группа ЛСР» пополнила предложение в жилом комплексе «Цветной город». Стартовали продажи в доме №1 квартала №19, который расположен ближе всего к зеленым зонам и реке Охте.
Setl Group
02.09.2019 12:54

Губернатор Ленобласти открыл два детских сада в ЖК «GreenЛандия»

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 2 сентября принял участие в торжественной церемонии открытия двух детских садов в ЖК «GreenЛандия» в Мурино. Садики по адресу Графская ул., 8 и 12 к. 2 построил и оборудовал холдинг Setl Group.
Setl Group
02.09.2019 11:44

В ЖК «Полюстрово Парк» открылась новая школа

Для 825 ребят из Калининского района учебный год начался в новой современной школе, построенной холдингом Setl Group во дворе ЖК «Полюстрово Парк».
Группа ЦДС
02.09.2019 11:13

Начал работу детский сад в жилом комплексе ЦДС «Приневский»

Государственный детский сад на 180 мест открылся в Невском районе Санкт-Петербурга, в жилом комплексе ЦДС «Приневский».
предоставлено компанией АО "Концерн Энерготехнологии"
31.08.2019 10:00

Центр мебели и интерьера «Кубатура» стал издателем журнала «Интерьер&Дизайн»

C удовольствием представляем жителям Санкт-Петербурга новый интерьерный журнал.
ГК "КВС"
31.08.2019 10:00

ГК «КВС» организует детскую экскурсию в пожарную часть ЖК «Ясно.Янино»

ГК «КВС» приглашает жителей Санкт-Петербурга и Ленобласти на познавательную экскурсию (0+) в недавно открывшуюся пожарную часть в микрорайоне «Ясно.Янино».
LEGENDA Intelligent Development
30.08.2019 17:22

Двор «LEGENDA Дальневосточного»: гармония функциональных зон в стилистике японского сада

Название проспекта «LEGENDA Дальневосточного» от компании LEGENDA Intelligent Development изначально определило дальневосточную стилистику всего проекта, где особенное внимание уделялось натуральным природным оттенкам и материалам.
Setl Group
30.08.2019 17:03

«Петербургская Недвижимость» вывела в продажу большие квартиры в Приморском районе

Компания предлагает покупателям новые семейные квартиры в корпусе №9 квартала «Чистое небо». Стоимость — от 4,6 млн рублей, площадь — до 85 кв. метров.
ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»
30.08.2019 14:23

Цены на стройматериалы продолжают расти

В 2018 году на рынке стройматериалов произошел резкий скачок цен. Некоторые позиции (например, песчано-гравийная смесь) "подпрыгнули" почти на 20 %, меньше подорожали ЖБИ и известь.
ПАО МКБ
30.08.2019 12:40

МКБ предложил предпринимателям бесплатное расчетно-кассовое обслуживание

С 1 сентября 2019 года юрлица и индивидуальные предприниматели, подключившие в Московском кредитном банке (МКБ) пакет расчетно-кассового обслуживания (РКО) «Оптимальный», получат бесплатное обслуживание на три месяца.
Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»
30.08.2019 12:04

В 6-й очереди «Нового Оккервиля» завершается монтаж детских площадок

В последней 6-й очереди жилого комплекса «Новый Оккервиль» компании «Отделстрой» завершается обустройство детских игровых площадок.