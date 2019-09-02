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Город
02.09.2019 13:35
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У Петербурга появятся два железнодорожных полукольца. Ораниенбаум свяжут с Токсово и Белоостровом через Пулково

Смольный согласовал с РЖД первый этап концепции по развитию железнодорожной инфраструктуры.

Как сообщил на совещании в Смольном 2 сентября заместитель гендиректора ОАО РЖД Олег Тони, приоритетным направлением будет организация двух новых маршрутов внутригородского движения: Ораниенбаум – Белоостров, Ораниенбаум – Токсово. Движение по первому маршруту будет организовано через аэропорт Пулково.

Концепция по развитию железнодорожной инфраструктуры/РЖД
Концепция по развитию железнодорожной инфраструктуры/РЖД

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Также предполагается увеличение интенсивности движения пригородных поездов до Гатчины, Павловска, Тосно, Всеволожска, а также сокращение интервалов отправления поездов в часы пик.

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Концепция по развитию железнодорожной инфраструктуры/РЖД
Концепция по развитию железнодорожной инфраструктуры/РЖД

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Также концепция предполагает подготовку инфраструктуры к запуску высокоскоростной магистрали Санкт-Петербург – Москва ( ВСМ).

Конечный терминал в Санкт-Петербурге будет на вокзале Санкт-Петербург-Главный (Московский вокзал).

При этом движение будет отклонено с главного хода Октябрьской железной дороги на новый транспортно-пересадочный узел Волковская.

Также планируется перераспределение движения грузовых поездов. Для этого будет организовано строительство Северо-Восточного и Юго-Западного железнодорожных обходов.

Концепция по развитию железнодорожной инфраструктуры/РЖД
Концепция по развитию железнодорожной инфраструктуры/РЖД

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В результате интервал движения пригородных поездов сократится в час пик в 1,8 раза.

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Объемы перевозок грузов на пригородно-городском сообщении к 2030 году вырастут в 1,4 раза (до 261 млн т.), а пассажиров в 1,8 раз (до 142,4 млн человек) по отношению к 2018 году.

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