У бушующего в Америке урагана «Дориан» появилась первая жертва

Семилетний мальчик на Багамских островах стал первым пострадавшим от урагана высшей категории около побережья США.

«Первая смерть зарегистрирована на [острове] Абако после урагана «Дориан». <...> Семилетний Лачино Макинтош утонул после того, как его семья попыталась перебраться в другой дом», – сообщает 2 сентября местное издание Bahamas Press.

BP BREAKING| The first recorded death of Hurricane Dorian is now being confirmed. Seven year-old, Lachino Mcintosh, drowned after his family attempts to relocate their home. McIntosh's sister is missing pic.twitter.com/UQ99XPlBEa

