«Кто-то обильно полил вокруг бензином». На ранчо под Петербургом заживо сгорели девять лошадей

Огонь уничтожил конюшню вместе с её обитателями во Всеволожском районе Ленобласти.

предоставлено хозяйкой конюшни Еленой Чистяковой

О пожаре на пони-ферме «Идальго» «Фонтанке» рассказала её хозяйка Елена Чистякова 2 сентября.

Пламя охватило постройки конюшни в посёлке Скотное около четырёх утра. На место прибыли два расчёта. Ликвидировать возгорание удалось к 5.17, сообщается на сайте регионального МЧС.

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В огне погибли девять лошадей. Кроме здания самой конюшни сгорели также две хозяйственные постройки, которые располагались отдельно.

По словам Чистяковой, земельный участок с остатками зданий она приобрела в конце декабря прошлого года. Всю весну и лето на территории конюшни шёл ремонт. Ранее Чистяковой поступали угрозы, в начале лета петербурженка обращалась с заявлением в полицию.

«Кто-то обильно полил вокруг бензином, чтобы горело равномерно. И двери тоже, чтобы лошади не могли спастись. У нас есть канистра с отпечатками пальцев, из которой всё это поливалось. Мы её нашли на территории», — рассказала она.

Пони-ферма «Идальго» специализируется на разведении и продаже миниатюрных лошадей, аппалуза пони и уэльских пони.