УФАС: «Петроэлектросбыт» не нарушал закон, размещая рекламу на квитанциях

Петербургское управление антимонопольной службы пришло к выводу, что «Петроэлектросбыт» размещал рекламу на квитанциях до того, как запрет на это вступил в силу. Компания заявила это с самого начала.

Заседание комиссии Санкт-Петербургского УФАС России по делу, возбужденному в отношении АО «Петроэлектросбыт», состоялось 2 сентября, искали нарушения Закона о рекламе, который не допускает размещение рекламы на платежных документах для внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, в том числе на оборотной стороне.

«В ходе изучения представленных на заседание комиссии документов антимонопольный орган пришел к выводу об отсутствии нарушения со стороны ПЭС, – сообщает УФАС. – Как установила комиссия, указанная реклама распространялась в апреле 2018 года, до вступления в силу указанной статьи Закона о рекламе, которая начала действовать в июне».

Напомним, дело по признакам нарушения Закона о рекламе в отношении АО «Петроэлектросбыт» было возбуждено в августе. Поводом стала жалоба петербурженки, которая обнаружила на квитанции ресурсоснабжающей организации рекламу аптеки. В компании сразу пояснили, что заявительница предъявила квитанцию за апрель 2018 года. На тот момент правила о запрете рекламы на квитанциях еще не действовали. Сейчас ПЭС подобные объявления не размещает.