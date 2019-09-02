Развязку ЗСД с Новым шоссе откроют 3 сентября

На 3 сентября намечено открытие развязки Западного скоростного диаметра с Новым шоссе. Это первый из трех запланированных ранее узлов.

Как сообщили «Фонтанке» в АО «ЗСД», запуск развязки запланирован на вечер, около 16.30. Напомним, строительство велось не в рамках допсоглашения с концессионером, а за счет увеличения уставного капитала заказчика — принадлежащего городу АО «ЗСД». Работы проводило «Возрождение». Стоимость составляет чуть менее 1 млрд рублей.

Развязка у Белоострова поможет быстрее попасть на Приморское шоссе и далее в Курортный район.

Это одна из трёх перспективных развязок, строительство которых обсуждалось в последние годы. Развязка на Шуваловском проспекте предположительно появится в 2021 году, точные сроки строительства на Шкиперском протоке пока неизвестны. Впрочем, теперь уже известно, что у ЗСД появится еще одна «развязка».

Именно по допсоглашению с концессионером, вероятнее всего, будет строиться первый этап широтной магистрали скоростного движения с подключением к Западному скоростному диаметру.