Развязку ЗСД с Новым шоссе откроют 3 сентября
На 3 сентября намечено открытие развязки Западного скоростного диаметра с Новым шоссе. Это первый из трех запланированных ранее узлов.
Как сообщили «Фонтанке» в АО «ЗСД», запуск развязки запланирован на вечер, около 16.30. Напомним, строительство велось не в рамках допсоглашения с концессионером, а за счет увеличения уставного капитала заказчика — принадлежащего городу АО «ЗСД». Работы проводило «Возрождение». Стоимость составляет чуть менее 1 млрд рублей.
Развязка у Белоострова поможет быстрее попасть на Приморское шоссе и далее в Курортный район.
Это одна из трёх перспективных развязок, строительство которых обсуждалось в последние годы. Развязка на Шуваловском проспекте предположительно появится в 2021 году, точные сроки строительства на Шкиперском протоке пока неизвестны. Впрочем, теперь уже известно, что у ЗСД появится еще одна «развязка».
Именно по допсоглашению с концессионером, вероятнее всего, будет строиться первый этап широтной магистрали скоростного движения с подключением к Западному скоростному диаметру.
Справка:
Ранее было объявлено о допэмиссии акций АО «ЗСД» более чем на 10 млрд рублей. В бюджете КИО на ближайшие три года эти средства лежат в строчках «Финансирование создания в Санкт-Петербурге автомобильной дороги "Западный скоростной диаметр"» и «Инвестиции на реализацию программы «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга».