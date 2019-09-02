Фура не прошла. Крупный подарок мосту глупости на 10-летие преподнёс коллега с Боровой

Железнодорожный мост на Боровой улице, один из главных собратьев-конкурентов моста глупости, 2 сентября поймал очередную жертву: под ним не смогла проехать фура.

В группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» отмечают, что номера на большегрузе – новгородские.

Мост на Боровой в последнее время попадает на страницы соцсетей и «Фонтанки» даже чаще, чем его собрат с Софийской: за август сообщалось как минимум о трёх его «победах».

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Что касается моста глупости на Софийской улице, сегодня у него праздник – 10-летний юбилей. Он хотел встретить его с круглым числом ДТП – 170, и это вполне возможно. Инцидент с полевой кухней, случившийся 30 августа, не засчитан в качестве 171-го ДТП: водитель в соцсетях сообщил, что столкновения как такового не было.