Происшествия
Фура не прошла. Крупный подарок мосту глупости на 10-летие преподнёс коллега с Боровой
Железнодорожный мост на Боровой улице, один из главных собратьев-конкурентов моста глупости, 2 сентября поймал очередную жертву: под ним не смогла проехать фура.
В группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» отмечают, что номера на большегрузе – новгородские.
Мост на Боровой в последнее время попадает на страницы соцсетей и «Фонтанки» даже чаще, чем его собрат с Софийской: за август сообщалось как минимум о трёх его «победах».
Что касается моста глупости на Софийской улице, сегодня у него праздник – 10-летний юбилей. Он хотел встретить его с круглым числом ДТП – 170, и это вполне возможно. Инцидент с полевой кухней, случившийся 30 августа, не засчитан в качестве 171-го ДТП: водитель в соцсетях сообщил, что столкновения как такового не было.
От водителя полевой кухни поступила информация, что это были замеры и столкновения не произошло! Отбой!
— Мост глупости (@FoolsBridge) 30 августа 2019 г.
Справка:
Мост № 1 через левый приток реки Кузьминки по Софийской улице, как он называется официально, был построен в 2009 году, хотя передан в эксплуатацию в 2014-м. С тех пор под ним регулярно застревают грузовики, в основном «Газели». Городские власти активно взялись за мост летом 2018 года, после того как юбилейная, 150-я «Газель» застряла под ним в День города, 27 мая. Ряд мер по снижению аварийности оказался более-менее эффективным: ДТП стало заметно меньше, за первую половину 2019 года не набралось и десятка.