Тренер «Спартака» объяснил проигрыш «Зениту» «каким-то вирусом»

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов нашел причину поражения своей команды в матче 8-го тура чемпионата РПЛ против «Зенита». Как сообщает ТАСС со ссылкой на тренера 2 сентября, многие игроки красно-белых играли с высокой температурой.

«Открою нюансы — "Спартак" накануне посетил какой-то вирус. Увы, но мы проиграли, этот проигрыш принимаю на себя», — отметил тренер.

Напомним, что накануне, 1 сентября, «Спартак» на своём поле проиграл «Зениту» со счетом 0:1. Единственный гол забил защитник Юрий Жирков в конце первого тайма.

После 8 туров «Зенит» занимает второе место с 17 очками, «Спартак» – шестое с 14 очками.