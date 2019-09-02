Губернатор Ленобласти открыл два детских сада в ЖК «GreenЛандия»

Setl Group

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 2 сентября принял участие в торжественной церемонии открытия двух детских садов в ЖК «GreenЛандия» в Мурино. Садики по адресу Графская ул., 8 и 12 к. 2 построил и оборудовал холдинг Setl Group.

Дошкольные учреждения стали отделениями «Муринского детского сада комбинированного вида №4». В каждый из них будут ходить 100 малышей.

Экскурсию по новым современным детским садам для губернатора провел генеральный директор Setl City Илья Еременко. Глава региона осмотрел игровые площадки на улице и оценил качество внутренней отделки помещений в зданиях. Для малышей в садиках полностью подготовлены игровые, спальни, залы для физкультурных и музыкальных занятий.

Setl Group

Setl Group установил на кухнях плиты, печи и холодильные камеры. В садиках теперь есть шкафы для одежды, стиральные и сушильные машины, гладильные доски, шкафы для игрушек, канцелярские столы и ученические доски, компьютеры. А также – пианино и музыкальные центры, то есть все необходимое для творческого развития детей.

На территории перед детскими садами для малышей устроены комфортные прогулочные, спортивные зоны и площадки с теневыми навесами, которые защитят от слишком яркого солнца и дождя. А игровые зоны оборудованы яркими скамейками и песочницами, детскими городками и качелями на пружине.

Setl Group

Теперь вместе с открывшимися сегодня детскими садами в ЖК «GreenЛандия» работают уже 6 муниципальных детских садов на 680 мест, а также муниципальная школа, рассчитанная на 1175 ребят. Все объекты были построены холдингом Setl Group.

Справка о холдинге Setl Group

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК GreenЛандия-2 – застройщик ООО "Созидание", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/greenlandiya-2/declarations

ЖК GreenЛандия – застройщик ООО "Созидание", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/greenlandiya/declarations