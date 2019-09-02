Смольный и РЖД реконструируют Цимбалинский путепровод за 4,5 млрд рублей. Через узел пойдут пригородные электрички и высокоскоростные поезда на Москву

Правительство Петербурга и РЖД подписали соглашение о реконструкции Цимбалинского путепровода. Об этом сообщил 2 сентября врио губернатора Северной столицы Александр Беглов.

Стоимость составит 4,5 млрд рублей, их город и РЖД поделят поровну. Реализация проекта займет три года. Под 4-полосным автомобильным мостом пройдет участок железной дороги, по которой пойдут электрички и поезда высокоскоростной магистрали Петербург – Москва.

Глава РЖД Олег Белозеров добавил, что в рамках концепции развития железнодорожной инфраструктуры Петербурга интенсивность пригородного движения вырастет почти в два раза, появятся железнодорожные хордовые маршруты и подъезд к аэропорту Пулково.

В рамках проекта РЖД передаст в собственность Петербурга и сам Цимбалинский мост и документацию на него.

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Соглашение между Санкт-Петербургом и ОАО «Российские железные дороги» о сотрудничестве было подписано на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2019 года. Объем инвестиций РЖД в программу развития Санкт-Петербургского железнодорожного узла на 2019 – 2024 годы составит 88 миллиардов рублей.

Среди заявленных Смольным проектов развитие Московского железнодорожного направления, включая реконструкцию станции Колпино, строительство четвертого главного пути на участке Обухово – Тосно, а также строительство пассажирской технической станции Дача Долгорукова и дополнительных перронных путей на Ладожском вокзале, организация пригородного пассажирского железнодорожного сообщения на участке Сертолово – железнодорожная станция Левашово – Санкт-Петербург.