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Бизнес
02.09.2019 13:04
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FT рассказала о «военных трофеях» России в Сирии. За российскую помощь Асад мог заплатить крупнейшими запасами фосфатов

Компания «Стройтрансгаз Логистика» российского миллиардера Геннадия Тимченко якобы получила разрешение от властей Сирии на разработку расположенных в арабской республике фосфатов. 

Об этом узнало деловое издание Financial Times.

«Решение президента Владимира Путина оказать военную поддержку лидеру Сирии Башару Асаду помогло повернуть ход восьмилетней гражданской войны в пользу режима. Фабрика в Хомсе показывает, что Москва получила взамен», – сообщает в ночь на 2 сентября Financial Times. 

Компания «Стройтрансгаз Логистика» уже могла получить разрешение на добычу фосфатов, сирийские запасы которых считаются крупнейшими в мире. У компании Геннадия Тимченко, по данным СМИ, налажено сотрудничество с сирийской фирмой General Fertilizer Company. Для охраны запасов и завода якобы были привлечены наемники. Кроме того, в пользование россиянам будут переданы и мощности порта Тартус, через который могут осуществляться поставки ценного ресурса за рубеж.

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Пока неизвестно, начала ли «Стройтрансгаз Логистика» добычу фосфатов. В самой компании отрицают работу в арабской республике. 

Напомним, что до войны фосфаты, которые нужны для удобрений, были важной частью сирийского экспорта, однако к 2016 году поставки сошли на нет. В последние годы отрасль начала восстанавливаться. Несмотря на то что экспорт фосфатов не попадает под санкции, иногда они продаются как ливийские. СМИ ранее писали, что часть денег от продажи ценного ресурса идет на поддержку режима Башара Асада.

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