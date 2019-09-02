Окружение Александра Розенбаума не подтверждает информацию о его госпитализации

Продюсер Александра Розенбаума Белла Купсина и супруга артиста Елена Савшинская 2 сентября не подтвердили «Фонтанке» информацию СМИ о том, что исполнитель перенёс тяжёлую операцию и оказался в реанимации одной из московских больниц.

Первыми информацию о тяжёлом состоянии звезды в своём Telegram-канале сообщили журналисты издания Baza.

Близкие Розенбаума информацию яро отрицают: «Это неправда, это неправильная информация. У него всё нормально. Он не попадал в больницу. Я не в курсе», – поделилась с корреспондентом «Фонтанки» жена певца Елена Савшинская. Её слова подтвердила и продюсер Белла Купсина:

«Всё правильно она сказала! Я не комментирую, я не хочу комментировать!» – заявила она.

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Советскому и российскому певцу Александру Розенбауму 13 сентября исполнится 68 лет. На 21 число запланирован концерт в БКЗ «Октябрьский».

Розенбаум — народный и заслуженный РФ. Он известен широкой публике композициями «Вальс-Бостон», «Фраер, толстый фраер...» и «У окна».