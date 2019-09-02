Якутяне могут остаться без воды. Река Лена обмелела до режима ЧС

Режим чрезвычайной ситуации введен в Якутске из-за крайне низкого уровня воды в Лене. В «пустыне» из песка и ила стоят сотни судов.

Распоряжение о введении режима чрезвычайной ситуации в Якутске 2 сентября подписала глава города Сардана Авксентьева, текст размещен на сайте правительства. Документ предусматривает углубление дна возле водозабора – чтобы туда стекала оставшаяся вода. Это делается каждый год, однако нынче к работам придется приступать раньше.

Отдельным распоряжением Водоканалу велено подумать, как альтернативными способами обеспечить население водой.

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Местные СМИ сообщают, что местами вода в одной из самых полноводных рек России опустилась до отметки 2,5 метра, а в непосредственной близости к Якутску на мель село около сотни различных судов.

Причиной ЧС, по одной из версий, считаются полыхающие в Сибири леса. Редкие дожди не задерживаются в прожженной, безжизненной почве, а дым и смог уничтожают облака.