"28 лет была система сдержек аппетитов и хотелок". Зеленский заявил о грядущих "горячих реформах" на Украине

Президент Владимир Зеленский обещает "горячие" реформы, ведь по его мнению, для этого есть политическая воля всех ветвей власти.

Об этом он сказал 2 сентября на встрече с руководителями парламента, правительства и правоохранительных органов, сообщает "Украинская правда".

"Чтобы быть демократической страной, нужна система сдержек и противовесов. Но давайте честно, между нами, 28 лет она работала очень гибридно: фактически как система сдержек аппетитов и хотелок... Все ветви власти были как лебедь рак и щука , от чего наша страна в лучшем и случае стояла прямо на месте", – сказал Зеленский.

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По его словам теперь, "все это идет прошлое". Глава государства заверил, что "сейчас есть уникальный шанс провести все необходимые реформы":

"Для этого есть все: политическая воля президента, есть большинство в Верховной раде есть настроенное работать правительство. Нет только одного – времени. Общество не будет ждать несколько лет".

Напомним, в конце августа приведенная к присяге новая Верховная рада избрала новый состав правительства страны. Эксперты уже отмечают его невысокий профессиональный уровень. Нарекания к новым министрам уже публикуют в Сети. В том числе, и к новому министру образования Украины.