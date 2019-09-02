Верховный суд Чечни ужесточил наказание члену банды Басаева и Хаттаба

Житель Чечни Хасан Оздиев, который входил в состав банды под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба, получил 25 лет колонии строгого режима за вооруженный мятеж, говорится 2 сентября в сообщении на сайте Генеральной прокуратуры России.

"Верховный суд Чеченской Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя Хасана Оздиева. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 279 (вооруженный мятеж), статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащих)", – говорится в сообщении.

Ранее Оздиев был приговорен к 23 годам лишения свободы за участие в банде, совершение терактов и покушение на жизнь военных, правоохранителей и убийство граждан на территории Чечни в 1999 – 2003 годах.

"Суд согласился с позицией государственного обвинителя о виновности Оздиева и по совокупности преступлений, за которые он ранее был осужден, назначил ему наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. В отношении остальных членов банды расследование продолжается", – говорится в сообщении.

Установлено, что летом 1999 года Оздиев вступил в состав банды под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба, в ее составе до июня 2004 года принимал активное участие в вооруженном мятеже "в целях нарушения территориальной целостности РФ". Отмечается, что в августе 2000 года Оздиев совместно с другими участниками банды убил двух военнослужащих временной комендатуры Веденского района Чечни.