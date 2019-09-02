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Происшествия
02.09.2019 12:16
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Осень принесла ДТП. На «Сортавале» иностранец на «Опеле» влетел в стоящий ИЖ, погибла пенсионерка

Судя по сообщениям от ГИБДД, в воскресенье, 1 сентября, больше серьёзных аварий было на междугородних трассах, чем в Санкт-Петербурге. Как минимум два тяжёлых ДТП случилось вечером, когда дачники массово возвращаются в город.

По предварительной информации УГИБДД по городу и области, 1 сентября около 22:45 на 65-м километре автодороги «Кола» столкнулись «Ивеко» под управлением мужчины 1992 года рождения и «КИА» с мужчиной 1968 года рождения за рулём. Пострадали пассажиры легковушки: женщина 1971 года рождения и ребёнок 2011 года рождения, находившийся на заднем сиденье в детском удерживающем устройстве. Они были доставлены в ЦРБ Шлиссельбурга.

Около 20:50 на 38-м километре трассы «Сортавала», по данным «Фонтанки», в стоящий ИЖ-2126 «Ода» влетел «Опель Мокка». ДТП случилось на той части дороги, что ведёт из Петербурга, то есть пробок там не было.

Кадр из видео УГИБДД
Кадр из видео УГИБДД

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Водитель «Оды», 75-летний петербуржец, в состоянии средней степени тяжести был доставлен в токсовскую больницу, а его 77-летняя пассажирка (вероятно, супруга) скончалась на месте. «Опелем» управлял 34-летний гражданин одной из среднеазиатских стран, житель посёлка Снегирёвка Приозерского района.

Ещё одно смертельное ДТП произошло утром 1 сентября, около 11 часов, на узкой и относительно свободной дороге Никольское – Миньково – Прибытково в Гатчинском районе, на 9-м её километре.

По данным «Фонтанки», 30-летний житель деревни Меньково, ехавший на своём «Рено Логане», не справился с управлением, вылетел в левый кювет и врезался в дерево. Сам он скончался, а его пассажир, 32-летний житель посёлка Кобрино, в тяжёлом состоянии был доставлен в реанимацию ЦРКБ Гатчины.

Осень принесла ДТП. На «Сортавале» иностранец на «Опеле» влетел в стоящий ИЖ, погибла пенсионерка

Как видно на фотографиях с места ДТП, опубликованных «Дорожным инспектором» «ВКонтакте», машину пришлось вскрывать, чтобы достать людей.

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