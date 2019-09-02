Грузовой поезд сошел с рельсов под Выборгом. Проблема была на путях

Голова пустого состава из грузовых вагонов завалилась на путях под Выборгом ночью 2 сентября. В ОЖД в курсе аварии, но что произошло, сказать не могут.

Как сообщает 47News, сошли с рельсов локомотив и четыре вагона за ним. Состав двигался к железнодорожной станции в порту Высоцк, когда около половины третьего ночи, по предварительной информации, не смог по стрелке зайти на нужный путь. В транспортной полиции уточнили, что информация о пострадавших пока не поступала, а причиной аварии мог стать «врез» стрелки – это означает, что она либо была неисправна, либо поставлена не в то положение.

Сейчас на месте работает ремонтная бригада, к настоящему времени в пути задержались еще пять грузовых составов.

В пресс-службе ОЖД изданию сперва сообщили, что в курсе произошедшего, но причины назвать не могут. Позже добавили: угрозы экологии нет, а движению свалившейся с дороги локомотив не мешает.