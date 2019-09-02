Грузинский премьер уходит в отставку. В прощальной речи он раскритиковал Россию

Проработавший около года главой кабинета министров Грузии Мамука Бахтадзе объявил о своей отставке.

«Для меня было большой честью и в то же самое время большой ответственностью служить защите интересов нашей страны в ранге премьер-министра Грузии. Я был и буду членом "Грузинской мечты" и преданным солдатом нашей страны», – написал 2 сентября Бахтадзе в Facebook.

Бахтадзе в своем прощальном посте коснулся и России, заявив, что действия соседней страны – это одна из проблем его республики, наряду с бедностью. При этом ранее он приветствовал заявление российского президента Владимира Путина о том, что антигрузинские санкции вводить не стоит. «Барьеров между народами быть не должно», – заверил Бахтадзе. Кроме того, грузинский премьер был одним из первых, кто открыто осудил поведение журналиста «Рустави 2» Георгия Габунии, нелестно отозвавшегося о российском президенте с использованием обсценной лексики.

Вместе с ним полномочия слагают все министры правительства. Окончательно кандидатура нового премьер-министра будет названа во вторник, после заседания политсовета правящей партии «Грузинская мечта».

Напомним, что 37-летний Мамука Бахтадзе был одним из тех грузинских политиков новой формации, которые получили образование в России. Так, он закончил магистратуру МГУ имени Ломоносова. До работы премьером он занимал различные должности в минфине и железных дорогах республики. В июне прошлого года его назначили премьером. На этом посту своими главными задачами он провозгласил образование и евроинтеграцию.