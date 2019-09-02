Финскую визу делают почти месяц. Новые требования к пакету документов не пугают большинство петербуржцев

Срок оформления финского шенгена при подаче документов на текущей неделе (со 2 по 6 сентября) составляет 25 – 27 дней.

По информации Генерального консульства Финляндии, если запросить визу 2 сентября, то получить её можно будет 27 сентября, при обращении 6 сентября документ будет готов 3 октября. При этом отмечается, что сроки – приблизительные и не гарантируют выдачу визы в указанную дату.

Понедельник, 2 сентября, – первый рабочий день, когда документы на визу в Финляндию подают по новым правилам. Теперь для получения шенгена к заявлению нужно будет приложить подтверждение маршрута (это может быть копия брони или билетов или просто написанный в свободной форме план первой поездки) и платёжеспособности (справка с работы, выписка из банка за последние 3 месяца или документ о владении недвижимостью). Подробнее.

По результатам опроса "Фонтанки", финская виза по-прежнему будет самой популярной среди петербуржцев, но больше заявителей отдадут предпочтение другим странам, в частности соседней Эстонии. Так, с 1 сентября просить визу у Финляндии намерен 31% респондентов. За эстонской визой хотят обратиться 19%. Италию выберут 8%, Грецию – 5%, Испанию и Францию – по 3%. Ещё 6% будут подавать заявления в консульствах других государств Шенгенского соглашения. Каждый четвёртый (24%) заявил, что шенген ему не нужен вовсе.

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В августе петербуржцы, стремясь подать заявление по действовавшей до 1 сентября упрощённой схеме, устроили ажиотаж в визовом центре, а в последний рабочий день перед вступлением в силу новых требований очередь даже заблокировала эскалатор. По данным Генконсульства, в пятницу, 30-го числа, было принято примерно 7900 заявлений, а всего в августе – более 107 тысяч, что на 150% больше, чем годом ранее. Для сравнения: в 2018-м финскую визу получили 539 тыс. петербуржцев, а в этом году показатель превысил 515 тысяч уже в первые восемь месяцев (+34%).

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