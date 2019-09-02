Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+23°C
/ Завтра: +17
$ 66.62р
73.17р
12:57 02.09.2019
Расширенный поиск

Бизнес
02.09.2019 12:01
Печать

Производители выступили против полной утилизации товаров и упаковки

Отечественные производители выступили против инициативы поднять нормативы утилизации товаров и упаковки до 100%.

Об этом сообщает «Коммерсантъ» 2 сентября со ссылкой на копию письма, которое вице-премьеру Алексею Гордееву направили представители «Русбренда», Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод (СПБН), Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК), «Руспродсоюза» и «Союзмолока». 

По словам представителей торговых ассоциаций, абсолютная утилизация невозможна: она вызовет дополнительную нагрузку на добросовестных участников рынка, может сказаться на конкурентоспособности российских товаров и вызовет резкое подорожание последних. Как прокомментировал изданию президент СПБН  Максим Новиков, проблема ещё и в том, что в России не отлажена система раздельного сбора и необходимо платить налог на добавленную стоимость за ПЭТ, стекло и алюминиевые упаковки. 

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов сообщил «Коммерсанту», что в ведомстве приветствуют идею постепенного увеличения нормативов утилизации, но оно должно быть прогнозируемым не менее чем на десять лет, учитывать срок эксплуатации товаров и упаковки и быть экономически обоснованным. В Минприроды подчеркнули, что никакие решения по вопросу ещё не приняты. 

С инициативой поднять нормативы утилизации товаров и упаковки до абсолютного максимума и таким образом увеличить собираемость экосбора до 136 млрд рублей в год Минприроды выступило в августе 2019 года. В документе отмечалось, что такие меры могут привести к повышению цен на товары до 1,5%. Представители Алексея Гордеева утром 2 сентября сообщили, что протестное письмо от производителей пока что не поступило. 

Реклама

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
Setl Group
02.09.2019 11:44

В ЖК «Полюстрово Парк» открылась новая школа

Для 825 ребят из Калининского района учебный год начался в новой современной школе, построенной холдингом Setl Group во дворе ЖК «Полюстрово Парк».
Группа ЦДС
02.09.2019 11:13

Начал работу детский сад в жилом комплексе ЦДС «Приневский»

Государственный детский сад на 180 мест открылся в Невском районе Санкт-Петербурга, в жилом комплексе ЦДС «Приневский».
предоставлено компанией АО "Концерн Энерготехнологии"
31.08.2019 10:00

Центр мебели и интерьера «Кубатура» стал издателем журнала «Интерьер&Дизайн»

C удовольствием представляем жителям Санкт-Петербурга новый интерьерный журнал.
ГК "КВС"
31.08.2019 10:00

ГК «КВС» организует детскую экскурсию в пожарную часть ЖК «Ясно.Янино»

ГК «КВС» приглашает жителей Санкт-Петербурга и Ленобласти на познавательную экскурсию (0+) в недавно открывшуюся пожарную часть в микрорайоне «Ясно.Янино».
LEGENDA Intelligent Development
30.08.2019 17:22

Двор «LEGENDA Дальневосточного»: гармония функциональных зон в стилистике японского сада

Название проспекта «LEGENDA Дальневосточного» от компании LEGENDA Intelligent Development изначально определило дальневосточную стилистику всего проекта, где особенное внимание уделялось натуральным природным оттенкам и материалам.
Setl Group
30.08.2019 17:03

«Петербургская Недвижимость» вывела в продажу большие квартиры в Приморском районе

Компания предлагает покупателям новые семейные квартиры в корпусе №9 квартала «Чистое небо». Стоимость — от 4,6 млн рублей, площадь — до 85 кв. метров.
ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»
30.08.2019 14:23

Цены на стройматериалы продолжают расти

В 2018 году на рынке стройматериалов произошел резкий скачок цен. Некоторые позиции (например, песчано-гравийная смесь) "подпрыгнули" почти на 20 %, меньше подорожали ЖБИ и известь.
ПАО МКБ
30.08.2019 12:40

МКБ предложил предпринимателям бесплатное расчетно-кассовое обслуживание

С 1 сентября 2019 года юрлица и индивидуальные предприниматели, подключившие в Московском кредитном банке (МКБ) пакет расчетно-кассового обслуживания (РКО) «Оптимальный», получат бесплатное обслуживание на три месяца.
Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»
30.08.2019 12:04

В 6-й очереди «Нового Оккервиля» завершается монтаж детских площадок

В последней 6-й очереди жилого комплекса «Новый Оккервиль» компании «Отделстрой» завершается обустройство детских игровых площадок.
фото предоставлено ОД «Вечно живые»
30.08.2019 11:20

«Марш Памяти и Славы» в центре Петербурга 7 сентября

Общественное движение «Вечно живые» приглашает петербуржцев принять участие в шествии «Марш Памяти и Славы», посвящённом 78-й годовщине начала Великого Подвига ленинградцев и защитников города длиной в 900 блокадных дней.
ГК "КВС"
30.08.2019 10:49

ГК «КВС» выводит в продажу второй этап ЖК «Континенты»

1 сентября открываются продажи квартир во второй очереди жилого комплекса «Континенты», который ГК «КВС» возводит в Выборгском районе Санкт-Петербурга рядом с метро «Парнас». Стоимость квартир начинается от 2,16 млн рублей.
Фото: unsplash.com
30.08.2019 09:00

За лекарством в финскую аптеку - теперь это просто

Покупка товаров в Финляндии стала уже привычной для петербуржцев, съездить на выходные за покупками стало у них привычным делом, а качество финских товаров завоевало их заслуженное доверие.