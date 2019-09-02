Производители выступили против полной утилизации товаров и упаковки

Отечественные производители выступили против инициативы поднять нормативы утилизации товаров и упаковки до 100%.

Об этом сообщает «Коммерсантъ» 2 сентября со ссылкой на копию письма, которое вице-премьеру Алексею Гордееву направили представители «Русбренда», Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод (СПБН), Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК), «Руспродсоюза» и «Союзмолока».

По словам представителей торговых ассоциаций, абсолютная утилизация невозможна: она вызовет дополнительную нагрузку на добросовестных участников рынка, может сказаться на конкурентоспособности российских товаров и вызовет резкое подорожание последних. Как прокомментировал изданию президент СПБН Максим Новиков, проблема ещё и в том, что в России не отлажена система раздельного сбора и необходимо платить налог на добавленную стоимость за ПЭТ, стекло и алюминиевые упаковки.

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов сообщил «Коммерсанту», что в ведомстве приветствуют идею постепенного увеличения нормативов утилизации, но оно должно быть прогнозируемым не менее чем на десять лет, учитывать срок эксплуатации товаров и упаковки и быть экономически обоснованным. В Минприроды подчеркнули, что никакие решения по вопросу ещё не приняты.

С инициативой поднять нормативы утилизации товаров и упаковки до абсолютного максимума и таким образом увеличить собираемость экосбора до 136 млрд рублей в год Минприроды выступило в августе 2019 года. В документе отмечалось, что такие меры могут привести к повышению цен на товары до 1,5%. Представители Алексея Гордеева утром 2 сентября сообщили, что протестное письмо от производителей пока что не поступило.