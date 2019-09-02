Премьер-министр Эстонии по-русски поздравил школьников, учителей и родителей с новым учебным годом

Премьер-министр Эстонии, председатель Центристской партии Юри Ратас записал на русском языке видеообращение, приуроченное к началу нового учебного года, которое разместил на своей официальной странице в Facebook 2 сентября.

"Дорогие ученики, учителя и родители! Начинается новый учебный год. Дни, проведенные в гимназии, школе, ПТУ или вузе, подарят вам новые знания и опыт. А знания и опыт развивают ум. Годы учебы очень важны. Как говорится, у умной головы сто рук. Надеюсь, что новый учебный год принесет вам много радости и успехов. Желаю вам также проводить время с друзьями и родителями. С годом знаний вас!" – сказал премьер-министр в видеообращении.

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Напомним, в минувшую пятницу, 30 августа, оппозиция не смогла отправить в отставку премьер-министра Эстонии Юри Ратаса, для принятия вотума недоверия на экстренном заседании парламента противникам премьера не хватило голосов, сообщила пресс-служба высшего законодательного органа республики. "Для одобрения вотума недоверия был необходим 51 голос (всего в парламенте Эстонии 101 депутатское место). За вотум недоверия проголосовали лишь 40 депутатов. Таким образом, вотум недоверия не был принят", – говорится в сообщении.

Фракции оппозиционных Реформистской и Социал-демократической партий приняли решение вынести вотум недоверия Ратасу после его отказа уволить глав МВД и Минфина от Консервативной народной партии (EKRE), отца и сына Марта и Мартина Хельме, которые пытались отправить в отставку гендиректора полиции и погранохраны Эльмара Вахера без согласования с правительством и премьером.