В ЖК «Полюстрово Парк» открылась новая школа

Setl Group

Для 825 ребят из Калининского района учебный год начался в новой современной школе, построенной холдингом Setl Group во дворе ЖК «Полюстрово Парк».

На церемонии открытия 2 сентября присутствовала вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина и руководитель дирекции специальных проектов Setl Stroy (входит в Setl Group) Владислав Шипунов. Традиционная праздничная линейка состоялась во дворе школы, после чего прозвучал первый звонок, и двери нового здания впервые распахнулись для ребят.

Образовательное учреждение по адресу Кондратьевский пр., 68, корп. 3, лит. М стало филиалом инновационной школы №619 Калининского района. Школа реализует большое количество креативных проектов, среди которых собственная научно-практическая конференция «Многогранная Россия» и лидерское движение. Для учеников работают студии танца и вокала, легоконструирования и робототехники, детский театр, студия КВН и школьное ТВ.

Setl Group позаботился о том, чтобы в школе было все необходимое и для обучения, и для отдыха, а также развития творческого потенциала школьников. Это помещения для мастерских, естественно-научных лабораторий, малый и большой спортивные залы, актовый зал, библиотека. В школе есть два бассейна: размером 10 на 6 метров – для малышей, и площадью 25 на 11 метров – для старших.

Часть оборудования школа получила от холдинга Setl Group. Компания приобрела в кабинет труда лазерный гравировальный станок для резки металла и фрезерный станок для обработки дерева, в столовую и кухню – оборудование для линии раздачи, холодильники, посудомоечную машину, плиту и духовку, а также машины для обработки овощей. Холдинг оборудовал компьютерный лингафонный кабинет, закупил демонстрационные столы для классов биологии, физики и химии. В малом и большом спортивных залах установлены гимнастические брусья и стенки, хореографический балетный станок, тренировочный батут, канаты для лазания, баскетбольные щиты, ворота для мини-футбола и гандбола.

Во дворе школы – полностью оборудованные площадки для торжественных линеек, спорта и отдыха. Это стадион, 6 беговых дорожек, площадки для легкой атлетики и прыжков, баскетбола и волейбола, гимнастики. Перед школой высажены молодые клены, липа, рябина, спирея и блестящий кизильник.

Справка о холдинге Setl Group

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»