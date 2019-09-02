«Такси по-челябински. Вас ожидает горящая Granta». В Челябинске машина «Яндекс.Такси» сгорела после удара о дерево

Такси врезалось в дерево и загорелось в Металлургическом районе Челябинска. Машина не поделила дорогу с другой легковушкой.

Видеозапись аварии, которая произошла накануне на Электростальской улице, появилась 2 сентября в паблике «RU_CHP» в соцсети «ВКонтакте». На кадрах с камеры у Георгиевской церкви видно, как Lada Granta с цветографией «Яндекс.Такси» не смогла поделить дорогу с другой легковушкой, после чего врезалась в дерево и загорелась. При этом дорога была мокрая.

«Такси по-челябински. Вас ожидает горящая Granta», – комментируют видео пользователи. «Зажигательная подача», – вторят им другие.

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Водитель такси успел выскочить из машины. При столкновении мужчина не пострадал. Он рассказал, что водитель второго автомобиля его подрезал, что и спровоцировало аварию, добавляет «Челябинск сегодня».

Накануне в Петербурге на Парнасе «Яндекс.Такси» отправило «Фольксваген» на тротуар. Пострадали двое пешеходов и водитель.