На проспекте Наставников встречные «Чижики» оборвали свой контакт с сетью

Любопытный эпизод случился с новыми концессионными трамваями: два «Чижика» встретились и остановились на проспекте Наставников, прервав свой контакт с сетью и сломав пантографы (токосъемники). В «Транспортной концессионной компании», которая реализует проект государственно-частного партнерства, 2 сентября подтвердили инцидент.

Вынужденная остановка на проспекте Наставников случилась 1 сентября в воскресенье: как раз в этот день врио губернатора Александр Беглов торжественно выпустил "птичек из клетки". Как отмечают в соцсетях, проблема решалась порядка 3 часов. «Работы там не на 2,5 часа точно. Максимум на полчаса-час», – критикуют скорость восстановления трамваев пользователи.

Напомним, что с 1 сентября «Чижики» обслуживают 4 маршрута:

№ 8 – станция метро «Ладожская» – Хасанская улица;

Реклама



№ 64 – станция метро «Ладожская» – железнодорожная станция Ржевка;

№ 63 – станция метро «Ладожская» – улица Передовиков;

№ 59 – станция метро «Ладожская» – трамвайное депо на улице Потапова.

Первоначально все 4 маршрута должны были запуститься к концу 2018 года, но городские власти и «Транспортная концессионная компания» подписали соглашение, которое продлило сроки строительства сети для трамвая «Чижик» до первого осеннего дня 2019 года.