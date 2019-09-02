Происшествия
На проспекте Наставников встречные «Чижики» оборвали свой контакт с сетью
Любопытный эпизод случился с новыми концессионными трамваями: два «Чижика» встретились и остановились на проспекте Наставников, прервав свой контакт с сетью и сломав пантографы (токосъемники). В «Транспортной концессионной компании», которая реализует проект государственно-частного партнерства, 2 сентября подтвердили инцидент.
Вынужденная остановка на проспекте Наставников случилась 1 сентября в воскресенье: как раз в этот день врио губернатора Александр Беглов торжественно выпустил "птичек из клетки". Как отмечают в соцсетях, проблема решалась порядка 3 часов. «Работы там не на 2,5 часа точно. Максимум на полчаса-час», – критикуют скорость восстановления трамваев пользователи.
Напомним, что с 1 сентября «Чижики» обслуживают 4 маршрута:
№ 8 – станция метро «Ладожская» – Хасанская улица;
№ 64 – станция метро «Ладожская» – железнодорожная станция Ржевка;
№ 63 – станция метро «Ладожская» – улица Передовиков;
№ 59 – станция метро «Ладожская» – трамвайное депо на улице Потапова.
Первоначально все 4 маршрута должны были запуститься к концу 2018 года, но городские власти и «Транспортная концессионная компания» подписали соглашение, которое продлило сроки строительства сети для трамвая «Чижик» до первого осеннего дня 2019 года.
Справка:
Концессионное соглашение с ТКК было подписано в мае 2016 года. Компания принадлежала на тот момент УК «Лидер», «Группе ЛСР» и подрядной организации МК-20СХ. Последняя передала в итоге свои 10% в пользу ЛСР. Инвестор должен реконструировать пути на правом берегу Невы и построить депо. Общий объем капитальных вложений – 6,5 млрд рублей, генподрядчик — ООО «ЛСР-Строй». Затем сеть передадут ТКК в концессию на 30 лет. Суммарные расходы на эксплуатацию и закупку трамваев компании Stadler оцениваются в 33 млрд рублей. ТКК исходит из того, что в течение трех десятилетий будет перевозить по 33,2 млн человек ежегодно. Если загрузка окажется меньше, город обязан выплатить компенсацию – выручка и субсидия складываются в сумму так называемого минимального гарантированного дохода. Первые два пусковых этапа сети идут от Ладожского вокзала до депо на Хасанской улице. Третий включает в себя движение по Наставников до Ириновского проспекта, четвертый — по Ириновскому и Рябовскому шоссе до Ржевки, а также по улице Потапова. Изначально срок завершения всего проекта назначили на IV квартал 2018 года. Однако старт работы трамвая сдвигался с августа 2017 года сначала на сентябрь, затем на октябрь и, наконец, на декабрь. В итоге по первым двум этапам трамвай поехал лишь в марте 2018 года.