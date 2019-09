Открыта вакансия Наполеона. Среди требований – представительная внешность и умение общаться с политиками

Необычную вакансию объявили власти острова Святой Елены в Атлантическом океане. Они разыскивают двойника Наполеона.

Основные требования к кандидатам — представительная внешность и умение общаться с политиками высокого ранга, сообщает 2 сентября РИА Новости. Соискателей просят приходить в костюме Наполеона. Заявки принимаются до 27 сентября.

Французский император, как известно, провел на острове Святой Елены последние годы своей жизни в изгнании и здесь же умер. В 2021 году будет отмечаться 200-летие этой даты, но мероприятия начинаются уже в текущем году. Впервые «Наполеона» власти планируют задействовать 15 октября. Также кандидат должен будет участвовать во всех мероприятиях 2019 – 2021 годов.

«Туристические власти Святой Елены ищут мужчину, желающего изображать Наполеона во время торжеств, посвященных 200-летию (его смерти)», – объявили в Офисе по делам туризма в Twitter.

We are seeking a Napoleon impersonator. Contact us for terms of reference. pic.twitter.com/GRnxMszEOi