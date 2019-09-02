Начал работу детский сад в жилом комплексе ЦДС «Приневский»

Группа ЦДС

Государственный детский сад на 180 мест открылся в Невском районе Санкт-Петербурга, в жилом комплексе ЦДС «Приневский».

Новый детский сад открыт в Невском районе Санкт-Петербурга, в составе жилого комплекса ЦДС «Приневский». Образовательное учреждение на 180 мест расположено по адресу: Русановская улица, д. 16, к. 2.

Здание общей площадью 4170 кв. м рассчитано на 10 групп полного дня для детей в возрасте от 1 года до 7 лет. В нем расположены залы для музыкальных и гимнастических занятий, плавательный бассейн, кабинет логопеда, кухня, буфетные, медицинский блок. Все помещения полностью укомплектованы в соответствии с возрастными потребностями детей. Для подъема на второй и третий этажи работает пассажирский лифт. Для безопасности воспитанников в детском саду установлены системы контроля доступа и сигнализации.

На территории ДОУ размещены игровые и спортивные площадки для детей разного возраста.

Группа ЦДС

«Социальная инфраструктура – это неотъемлемый элемент комфортной жилой среды. Во всех проектах комплексного освоения территории мы предусматриваем необходимое количество детских садов и школ. Помимо современного детского садика, который мы открыли сегодня, в жилом комплексе ЦДС «Приневский» появятся еще одно ДОУ на 180 мест, школа на 1375 учащихся и собственная поликлиника», – сообщила руководитель Управления рекламы, PR и брендинга Группы ЦДС Ольга Маталыцкая.

Группа ЦДС

ЦДС «Приневский» — проект комплексного освоения территории, расположенный на правом берегу Невы в юго-восточной части Невского района Санкт-Петербурга. Жилой квартал включает восемь 24-х этажных жилых домов общей площадью около 300 тысяч кв. м. Проект рассчитан на 9 тысяч жителей. На благоустроенной территории также расположатся детские сады, среднеобразовательная школа, поликлиника. Проектом предусмотрены паркинги общей вместимостью свыше 2000 машиномест, а также просторные гостевые парковочные зоны. Дома возводятся по кирпично-монолитной технологии в едином архитектурном стиле.

Справка о Группе ЦДС

ЖК «Приневский» – застройщик ООО "БалтИнвестГрупп", проектная декларация на сайте https://www.cds.spb.ru/complex/prinevskiy/documents/