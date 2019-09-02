Водитель «Мерседеса» устроил «встречу пяти регионов» на трассе под Волгоградом

Массовая авария на трассе в Волгоградской области собрала днем 1 сентября пять автомобилей из пяти разных регионов России. Пострадали два человека.

ДТП произошло на автодороге «Сызрань – Саратов – Волгоград» в Дубовском районе области. Как сообщает 2 сентября пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области, в 15:50 26-летний житель Ставропольского края на автомобиле Mercedes-Benz, двигаясь в сторону Волгограда, въехал в стоявший на обочине Datsun, за рулем которого был 59-летний житель Ульяновска.

От удара «Датсун» отбросило на автомобиль Lifan под управлением 30-летнего жителя Ханты-Мансийского автономного округа. «Лифан» столкнулся с еще одним «Датсуном», которым управлял 60-летний житель Татарстана, и Datsun от удара наехал на Opel Mokka, за рулем которого был 59-летний житель Мордовии.

В результате аварии пострадали две женщины – 52-летняя и 70-летняя пассажирки первого «Датсуна», стоявшего на обочине. Они были госпитализированы.