PNK Group построит в «PNK Парк Софийская КАД» складской комплекс для «Марвел-Дистрибуции»

В индустриальном парке «PNK Парк Софийская КАД» в Петербурге построят складское здание на 51 тыс. кв. м. После завершения проекта комплекс перейдет в собственность «дочки» IT-дистрибутора «Марвел КТ». Об этом 2 сентября сообщил консультант сделки Knight Frank St Petersburg.

Промышленный девелопер PNK Group и дочерняя компания ООО «Марвел КТ» (известная под брендом «Марвел-Дистрибуция») «Марвел-Логистика» заключили договор о возведении в индустриальном парке PNK Group складского здания.

«Рассмотрев десятки проектов и проведя множество встреч с потенциальными партнерами, мы решили начать сотрудничество с PNK Group, одним из лидеров рынка девелопмента складских объектов. Летом будущего года мы планируем вывести на рынок Санкт-Петербурга качественный склад, технические характеристики которого удовлетворят запросы большинства потенциальных клиентов», – приводятся в релизе слова гендиректора «Марвел-Логистики» Алексея Келарева.

Эксклюзивным брокером будущего комплекса выступит Knight Frank St Petersburg. Глава отдела складской и индустриальной недвижимости компании Илья Князев отмечает, что на рынке наблюдается стабильно высокий спрос на аренду складских помещений класса А и рост размера средней заявки до 6 – 8 тыс. кв. м.