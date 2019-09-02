Строительство
PNK Group построит в «PNK Парк Софийская КАД» складской комплекс для «Марвел-Дистрибуции»
В индустриальном парке «PNK Парк Софийская КАД» в Петербурге построят складское здание на 51 тыс. кв. м. После завершения проекта комплекс перейдет в собственность «дочки» IT-дистрибутора «Марвел КТ». Об этом 2 сентября сообщил консультант сделки Knight Frank St Petersburg.
Промышленный девелопер PNK Group и дочерняя компания ООО «Марвел КТ» (известная под брендом «Марвел-Дистрибуция») «Марвел-Логистика» заключили договор о возведении в индустриальном парке PNK Group складского здания.
«Рассмотрев десятки проектов и проведя множество встреч с потенциальными партнерами, мы решили начать сотрудничество с PNK Group, одним из лидеров рынка девелопмента складских объектов. Летом будущего года мы планируем вывести на рынок Санкт-Петербурга качественный склад, технические характеристики которого удовлетворят запросы большинства потенциальных клиентов», – приводятся в релизе слова гендиректора «Марвел-Логистики» Алексея Келарева.
Эксклюзивным брокером будущего комплекса выступит Knight Frank St Petersburg. Глава отдела складской и индустриальной недвижимости компании Илья Князев отмечает, что на рынке наблюдается стабильно высокий спрос на аренду складских помещений класса А и рост размера средней заявки до 6 – 8 тыс. кв. м.
Справка:
PNK Group – российский девелопер промышленных объектов. Группа компаний основана в 2004 году. В портфеле PNK Group 30 индустриальных парков. Введены в эксплуатацию и находятся на разных стадиях строительства объекты общей площадью более 5 млн кв. м в России, Европе и США.
«Марвел-Дистрибуция» - один из крупнейших широкопрофильных дистрибуторов компьютерной техники, сетевого оборудования, программного обеспечения и средств связи в России и странах СНГ. В портфеле компании более 150 IT-брендов, в том числе Acer, Canon, Hitachi, Huawei, IBM, Lenovo, LG, Microsoft, Nokia, Philips, Samsung.