Россия предложила НАТО мораторий на размещение ракет. Альянс не спешит с ответом

Министр иностранных дел России рассказал, что Москва выступила с предложением к членам НАТО выработать ограничения на размещение ракет.

«Россия предложила членам НАТО присоединиться к мораторию по размещению ракет средней и меньшей дальности, ответа пока нет», – цитирует 2 августа Сергея Лаврова ТАСС.

По его словам, США проводят ракетные испытания, которые свидетельствуют об их нежелании возвращаться к договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Кроме того, Россия не собирается призывать Китай присоединиться к переговорам по контролю над ракетами.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о том, что гонка вооружений может возобновиться, если «здравый смысл» и «чувство ответственности» не преобладают в США, которые решили выйти из РСМД.