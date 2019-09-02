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Финансы
02.09.2019 11:23
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Безнадёжно должны по кредитам. Россияне задолжали банкам больше 759 млрд рублей

В России накопилось порядка 14 миллионов кредитов, платежи по которым не поступали более трёх месяцев. Рост числа закредитованных эксперты объясняют «сложной ситуацией» с реальными доходами россиян.

Данные о дефолтных кредитах 2 сентября привёл президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев. По его словам, за последние три года их число идёт в рост, и сейчас в банках насчитывают 13 – 14 млн ссуд, которые не закрывают больше 90 дней.

«Три года назад лишь 10 миллионов кредитов были дефолтными, а в начале этого года — 12,5 миллиона ссуд», – цитирует Мехтиева РИА Новости.

Задолженность физлиц по кредитам уже превысила 759 миллиардов рублей, по подсчётам Центробанка. Мехтиев уверен, что эту сумму можно умножать вдвое, поскольку статистика ЦБ строится на основании российских стандартов бухгалтерского учёта и не учитывает проценты и штрафы.

Рост безнадёжных кредитов НАПКА связывает с размером реальных доходов россиян, когда денег на очередной платёж не хватает. В июле, по данным Росстата. уровень бедности вырос до 14%. В наличие непогашенного кредита социологам признаётся каждый второй россиянин, а каждый седьмой из должников отдаёт кредиторам половину семейного дохода. В Минэкономразвития ранее заявили о необходимости сдерживать рост потребительского кредитования, в противном случае «до 2022 года мы уже не дотянем».

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