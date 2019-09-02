Россия проинспектирует военные объекты Финляндии с неба

Россия со 2 по 6 сентября в рамках международного Договора по открытому небу выполнит наблюдательный полет над территорией Финляндии, а США и Чехия – над территорией РФ, сообщает РИА "Новости".

Как заявил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, операция будет выполняться на российском самолете наблюдения Ан-30Б. Воздушное судно отправится на осмотр военных объектов Суоми из аэропорта Хельсинки-Вантаа. Максимальная дальность полета составит 1400 километров.

В этот же период в рамках реализации международного Договора по открытому небу совместная миссия США и Чехии выполнит наблюдательный полет над территорией группы государств-участников Белоруссии и России на румынском самолете наблюдения Ан-30 с аэродрома Кубинка.