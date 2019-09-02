Россия проинспектирует военные объекты Финляндии с неба
Россия со 2 по 6 сентября в рамках международного Договора по открытому небу выполнит наблюдательный полет над территорией Финляндии, а США и Чехия – над территорией РФ, сообщает РИА "Новости".
Как заявил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, операция будет выполняться на российском самолете наблюдения Ан-30Б. Воздушное судно отправится на осмотр военных объектов Суоми из аэропорта Хельсинки-Вантаа. Максимальная дальность полета составит 1400 километров.
В этот же период в рамках реализации международного Договора по открытому небу совместная миссия США и Чехии выполнит наблюдательный полет над территорией группы государств-участников Белоруссии и России на румынском самолете наблюдения Ан-30 с аэродрома Кубинка.
Справка:
В соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует посещение по оценке информации военного объекта в Дании. Посещение по оценке будет проводиться 3 сентября.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.
Подписывайтесь на финскую "Фонтанку" в Facebook, "ВКонтакте" и Twitter, чтобы быть в курсе самых важных событий в Финляндии - и не только.