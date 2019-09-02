Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной опять откладывается. Зеленский не подписал указ

Процедура обмена между Киевом и Москвой не произойдет 2 сентября, хотя «сложный переговорный процесс продолжается»

«Сегодня не будет [обмена]. Пока не будет указа [президента Владимира] Зеленского о помиловании, никто никуда не поедет. Указа пока нет», – рассказал адвокат удерживаемых на Украине россиян Валентин Рыбин в комментарии РИА Новости.

Ранее он предположил, что процедура может состояться уже 3 сентября.

В последние несколько дней СМИ и блогеры сообщают о том, что обмен между Россией и Украиной может состояться в любой момент. Журналисты даже анонсировали прилет украинцев, которые якобы прошли процедуру. Это привело к столпотворению в киевском аэропорту. Позже СБУ и президент Владимир Зеленский опровергли эти сообщения. Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская, в свою очередь, заверила, что «сложный переговорный процесс продолжается».