«А так было всегда: одни строят, другие — критикуют. Все при деле». Рогозин огрызнулся на вице-премьера

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин 2 сентября в Twitter прокомментировал заявление вице-премьера России Юрия Борисова о необходимости привлечения к строительству космодрома Восточный компании Минобороны.

«А так было всегда: одни строят, другие — критикуют. Все при деле», — написал глава госкорпорации. Там же глава госкорпорации разместил твит, в котором сообщил, что «сегодня на строительстве второй очереди космодрома Восточный будет залито 1,5 тысячи кубов бетона».

А так было всегда: одни строят, другие – критикуют. Все при деле — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 2. September 2019

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Сегодня на строительстве второй очереди космодрома Восточный будет залито 1.5 тысячи кубов бетона pic.twitter.com/JuTd4f9VTU — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 2. September 2019

Напомним, в интервью газете «Ведомости» вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что создаваемая Министерством обороны военно-строительная публично-правовая компания может стать одним из подрядчиков при строительстве Восточного. Поскольку гражданские компании с объемом работ не справляются, и количество техники и строителей на объектах космодрома необходимо увеличить кратно. Напомним, что официально Восточный открыт, но полностью должен заработать в 2013 году, когда оттуда взлетит переспективная российская ракета-носитель "Ангара" среднего класса.

В январе премьер-министр России Дмитрий Медведев на совещании о финансово-экономическом состоянии «Роскосмоса» и его подведомственных организаций заявил, что на космодроме Восточный в Амурской области построена только четверть из запланированных объектов.