«Двойка по родному языку». Пользователи соцсетей обвинили министра образования Украины в незнании мовы

Первый же пост в Facebook возглавившей украинское министерство образования Анны Новосад вызвал у пользователей соцсетей недовольство. По их мнению, на украинском она пишет с большим количеством ошибок. Теперь в Интернете помогают министру исправить текст.

«Новосад не знает элементарных правил. Например, о постановке предлога "із" (а не "з") после слов, которые оканчиваются на согласный. Или правило о постановке окончания -ові в дательном падеже. Министр даже не в курсе, как правильно пишется название главного финансового документа страны – «госбюджет» – так 2 сентября претензии интернет-общественности суммировало украинское издание «Страна.ua».

В своем первом посте в кресле министра Новосад рассказала о формировании «новой украинской школы», а также высказала благодарность президенту Владимиру Зеленскому и правительству. Однако ее подписчики обратили внимание не на ее планы, а на ошибки. Некоторые пользователи поспешили помочь Новосад исправить неточности в тексте.

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Некоторые сначала предположили, что разошедшееся по украинскому сегменту интернета сообщение министра может быть неправдой. «Думал, что это фейк. Зашел на страницу нового министра образования и науки Украины и не поверил глазам! Это правда! Анна Новосад, действительно, не умеет грамотно писать на государственном языке...» – указывает пользователь Олесь Городецький. «Два по родному языку!» — поддержала его Елена Ярошенко.

Были и те, кто решил защитить министра, для которой украинский может быть не родным.

«Девушка говорит и думает на русском, а на работе пользуется украинским. Обычная ситуация», — прокомментировал Юрий Михалевич.

Напомним, что 29-летняя Анна Новосад была назначена министром образования 29 августа, сменив Лилию Гриневич. До этого Новосад занимала ряд постов в министерстве, которое позже и возглавила.